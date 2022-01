Laboratorio di motoria infanzia e primaria, un’idea per favorire anche lettura e scrittura

Laboratorio di motoria infanzia e primaria, un’idea per favorire anche lettura e...

Quali idee per appassionare i bambini alla scrittura e alla lettura? Le proposte della Tecnica della Scuola nel webinar Lettere e parole in Movimento con tanti spunti da mettere subito in pratica.

Oggi, più che mai, c’è bisogno di aiutare le nuove generazioni a recuperare l’espressione letteraria, fornendo strumenti ed esperienze utili per dar libero sfogo a creatività e immaginazione, riconnettendosi con la propria interiorità e imparando a dargli forma espressiva.

Il gioco corporeo

Attraverso il gioco corporeo, è possibile attivare nuove sensazionali scoperte che facilitano un approccio sinestesico al linguaggio dove, partendo dalla fisicità nascosta nelle lettere e nelle parole, i bambini vengono stimolati a giocare con la fantasia, familiarizzando con la poeticità del linguaggio e del movimento.

Durante il webinar scopriremo come realizzare esperienze espressivo-corporee associate alle suggestioni di lettere e parole che scopriremo possono avere un colore, un umore e un modo di muoversi.

Così ad esempio la vocale A ci condurrà verso movimenti Aperti, dove il corpo e la voce si espande, trasportandoci nell’Acqua limpida del mAre, con Ali spiegate che fluttuano nell’Aria.

Partendo dalla lettura della poesia di Piumini, scopriremo che esistono le parole del silenzio, che faremo risuonare sul nostro corpo percependo le sensazioni e i movimenti che suscitano.

Scopriremo come la pioggia e la neve possono avere parole e quindi movimenti che ci aiutano a descriverle, a sentire le loro sfumature, suoni, colori…

Il corso

Il corso Lettere e parole in movimento, a cura di Rosa Cipriano, è in programma dal 20 gennaio.