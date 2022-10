“L’adozione fra i banchi di scuola”, il concorso per superare stereotipi e pregiudizi

ItaliaAdozioni, associazione di promozione sociale (www.italiaadozioni.com ), bandisce il concorso L’adozione fra i banchi di scuola, giunto ormai alla VIII edizione e rivolto alle classi di tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado, comunali, statali e paritarie.

Il concorso prevede quattro categorie:

scuola dell’infanzia

scuola primaria

scuola secondaria di primo grado

scuola secondaria di secondo grado

Per partecipare i ragazzi potranno presentare un’ampia varietà di elaborati: i bambini della scuola dell’infanzia e delle scuole primarie, così come gli studenti della scuola secondaria di primo grado potranno sbizzarrirsi scegliendo tra un racconto, un progetto, un disegno, un elaborato artistico o addirittura creare un prodotto interattivo e multimediale.

I ragazzi delle superiori potranno scegliere di realizzare una rappresentazione grafica di un aspetto dell’adozione o, per i più multimediali, un cortometraggio della durata di 10 minutiouno spot di 3 minuti.

Il termine per la consegna dei lavori è il 31 marzo 2023 entro le 12.00. I lavori si ricevono esclusivamente via e-mail all’indirizzo[email protected]

Il nome delle classi vincitrici sarà reso noto entro il 30 aprile 2023.

I vincitori riceveranno lo speciale attestato di “Scuola amica di ItaliaAdozioni” e i premi che saranno offerti dagli sponsor della nostra associazione, in oggetti utili per la scuola.

Informazioni, condizioni di partecipazione e regolamento sono disponibili alla pagina dedicata https://italiaadozioni.com/?s=adozione+banchi+scuola

Per aggiornamenti invitiamo a seguire la pagina Facebook L’adozione fra i banchi di scuola | Facebook

Approfondimenti

Obiettivo del concorso

L’obiettivo principale del concorso è quello di avvicinare un numero sempre maggiore di persone alle problematiche relative all’adozione per superare gli stereotipi e i pregiudizi che sovente circondano l’argomento. Ci auguriamo che aderiscano al concorso non solo le classi in cui sono presenti alunni figli adottivi ma, anche e soprattutto, tutti quegli studenti che altrimenti non avrebbero occasione di avvicinarsi a questa realtà. Ci preme anche sottolineare che il favorire la conoscenza di questo percorso familiare significa riflettere sui valori dell’accoglienza e della valorizzazione delle diversità che nell’adozione sono espressi nella loro forma più alta.

10 anni dell’associazione ItaliaAdozioni

Fondata nel 2012 e presieduta da Ivana Lazzarini, con sede a Cernusco sul Naviglio (MI), ItaliaAdozioni è costituita da numerosi volontari tra genitori adottivi e biologici, figli adottivi adulti, liberi professionisti e collaboratori che, nei quasi dieci anni di vita dell’associazione, hanno messo le loro competenze al servizio di progetti e iniziative a carattere sia locale sia nazionale, per diffondere la cultura dell’adozione e dell’affido nel nostro Paese, coinvolgendo tutti i soggetti a vario titolo interessati: coppie e famiglie, avvocati e giudici minorili, medici pediatri, psicologi e psicoterapeuti, assistenti sociali, insegnanti ed educatori.