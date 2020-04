LaScuolaNonSiFerma: i racconti delle scuole

#LaScuolaNonSiFerma, rubrica dedicata del Miur per raccogliere tutte le esperienze, le storie, i gemellaggi, gli esempi di didattica a distanza che arrivano ogni giorno dalle scuole italiane, continua la sua proposta.

Le esperienze raccontate

E infatti con #LaScuolaNonSiFerma, sono tante le esperienze che le scuole stanno mettendo in atto, per non perdere il contatto con i loro studenti. Vetrina principale è la pagina Facebook.

È poi possibile interagire, attraverso l’hashtag #LaScuolaNonSiFerma, su Instagram, postando storie e foto che alimenteranno questo racconto, anche sul social più amato dai ragazzi.

Il canale Telegram

Al via anche un canale Telegram dove ci saranno, oltre ai racconti e alle esperienze, informazioni utili per la didattica a distanza.

“Come Ministero – sottolinea la responsabile dell’Istruzione, Lucia Azzolina – abbiamo deciso di diffondere e valorizzare i tanti materiali e racconti che ci stanno arrivando dalle scuole. Credo sia importante dare visibilità al grande impegno e al grande sforzo che, pur nelle difficoltà, la nostra comunità educante, grazie a tutto il personale della scuola, sta portando avanti in questi giorni difficili, assumendosi l’impegno di non lasciare soli i ragazzi e le famiglie. Dobbiamo essere fieri della nostra scuola”.

Questo l’indirizzo del Miur dove raccontare le