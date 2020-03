L’associazione nazionale presidi e la didattica a distanza

ANP ha pubblicato un elenco delle scuole esperte in didattica a distanza.

Per la provincia di Reggio Calabria guarda caso la scuola esperta di didattica a distanza è quella del Dirigente scolastico Pino Gelardi (lo stesso Dirigente candidato alle ultime elezioni per la Regione Calabria nelle liste dell’UDC)

Consideriamo questo elenco un insulto a tutte le altre scuole che nulla hanno in meno del Severi di Gioia Tauro.

Non esistono scuole di serie A e scuole di serie B, poi pensiamo che la didattica a distanza abbia dei grossi limiti pedagogici e sia anche improprio definirla didattica.

Tutte le scuole hanno competenze informatiche e piattaforme per potere svolgere collegamenti a distanza per indirizzare gli studenti.

ANP non può fare spot del genere fuorvianti in un momento di emergenza per il Paese e soprattutto non può essere autoreferenziale.

Partigiani della Scuola Pubblica