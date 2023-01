Laurea magistrale in lingua inglese alla Facoltà di medicina a Catania

Nuovo corso di laurea magistrale in “Medicine and Surgery” in lingua inglese all’Università di Catania, su proposta degli assessori per la Salute, Giovanna Volo, e per l’Istruzione, Mimmo Turano. La Giunta regionale ha così approvato l’attivazione del nuovo corso di laurea magistrale LM-41 interamente erogato in inglese.

La proposta aveva già incassato l’approvazione all’unanimità da parte Comitato regionale universitario della Sicilia, a seguito delle valutazioni tecniche positive fatte dal Dasoe relativamente alla progettazione e alle finalità del percorso formativo magistrale a ciclo unico.



Il corso, precisa l’assessore, è un tassello importante per la ricerca internazionale in campo medico sanitario a vantaggio della Sicilia che ha bisogno di nuovi medici competenti e qualificati

La proposta del rettore dell’Università di Catania, Francesco Priolo è stata dunque accolta dalla Giunta regionale che così rafforza l’offerta formativa in campo medico.