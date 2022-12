L’azienda agricola ideale? La progettano gli studenti! Aperta la Call for Ideas del Progetto ParteciPAC22 di Image Line

Non sempre ci pensiamo, ma l’agricoltura è una delle attività economiche di cui non possiamo fare a meno: ciascuno di noi, infatti, più volte al giorno si deve nutrire e il cibo che mettiamo sulle nostre tavole inizia il suo percorso in un campo coltivato da un agricoltore.

Per questo è nell’interesse di tutta la società che l’agricoltura sia condotta nella maniera più sostenibile possibile, sia in chiave ambientale che sotto il profilo economico e sociale.

L’Unione Europea è attenta a questo aspetto e riserva una rilevante quota delle proprie risorse economiche per portare il settore agroalimentare in questa direzione attraverso la PAC, la Politica Agricola Comune.

Conoscere meglio la PAC e le sue implicazioni sull’attività agricola e su tutta la società è l’obiettivo del progetto ParteciPAC22 che prosegue le attività avviate dal progetto ParteciPAC, con nuovi contenuti e nuove modalità per coinvolgere giovani agricoltori e studenti nell’approfondire in particolare i temi dell’architettura verde e della condizionalità sociale, inseriti nella nuova programmazione delle PAC che sarà in vigore a partire dal 1 gennaio 2023 e fino al 2027.

ParteciFARM – IMAGE your farm on LINE

Fra le iniziative di ParteciPAC22 è inserita la Call for Ideas “ParteciFarm – IMAGE your farm on LINE”, ovvero una competizione tra gruppi/classi delle scuole secondarie di secondo grado, che prevede l’ideazione e realizzazione di un progetto collaborativo per l’uso virtuoso delle risorse della PAC all’interno di un’azienda agricola ideale.

La produzione di cibo è sicuramente l’obiettivo principale dell’attività agricola, ma non il solo: con il loro lavoro gli agricoltori svolgono un importante ruolo anche nella gestione dell’ambiente e del territorio. Libertà di inventiva quindi nell’immaginare che forma possa assumere una impresa agricola nel prossimo futuro.

Gli studenti interessati a partecipare potranno realizzare il proprio progetto nel formato che riterranno più adatto, anche creando contenuti multimediali per presentare la propria idea imprenditoriale.

In questo modo gli studenti avranno la possibilità di mettere in pratica i concetti e i temi affrontati nei webinar, video, articoli e podcast di ParteciPAC22. I migliori progetti saranno premiati e i ragazzi verranno invitati a presentarli durante l’evento finale del progetto.

In cosa consiste il Progetto ParteciPAC22

Cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il programma IMCAP, il progetto ParteciPac22, promosso da Image Line – PMI Innovativa che sviluppa soluzioni digitali integrate per l’agricoltura – si pone l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza delle politiche e delle strategie dell’Unione Europea, in particolare la PAC, nel supportare il settore agroalimentare nella transizione ad un modello di sviluppo più sostenibile a beneficio degli agricoltori e dell’intera società.

A questo LINK un sito interamente dedicato al progetto, dove si trovano articoli, video, due serie podcast e un ricco calendario di eventi e webinar di formazione per conoscere meglio la PAC. Questo articolo è stato realizzato nell’ambito del progetto ParteciPAC22 (www.partecipac.eu), cofinanziato dall’Unione europea.

Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell’Unione europea. Né l’Unione europea né l’amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

pubbliredazionale