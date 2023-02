Le 10 professioni più richieste nel 2023

Secondo Indeed, un sito specializzato per chi cerca e offre lavoro, che ha elaborato una indagine, realizzata a gennaio 2023 e su un campione di 1.000 lavoratori italiani, 10 sarebbero le professioni più richieste.

Al numero uno l’impiegato dell’ufficio acquisti. Lavoro d’ufficio, tra le competenze necessarie: buone capacità organizzative, di comunicazione e di negoziazione.

Segue il manutentore elettromeccanico/manutentore meccanico, responsabile della manutenzione e della riparazione di vari tipi di macchinari o meccanismi elettrici. Si tratta di un lavoro tendenzialmente manuale mentre le competenze e le caratteristiche necessari includono la capacità di risolvere i problemi, la conoscenza tecnica dei macchinari coinvolti e una buona conoscenza delle norme di sicurezza.

Quindi il farmacista. Si tratta di una professione di grande fiducia che richiede molta empatia nel trattare con le persone. È una professione che prevede un elevato livello di conoscenze tecniche

Subito dopo l’hr generalist, che è responsabile della gestione del reparto risorse umane. Tra le sue mansioni le assunzioni e i colloqui con il personale, la gestione dei benefit e delle ferie annuali e l’applicazione delle politiche aziendali. Questo ruolo richiede buone capacità relazionali, conoscenze tecniche in materia di diritto del lavoro e grande organizzazione.

Appresso l’impiantista- installatore che si occupa dell’installazione di aggiornamenti tecnici, di elementi costruttivi essenziali e di aspetti progettuali in diversi contesti. Le competenze necessarie comprendono la capacità di usare bene le mani, l’attenzione per i dettagli e la conoscenza dei vari principi di costruzione.

I progettisti elettrici che creano e progettano impianti elettrici. Nella maggior parte dei casi è richiesta una laurea in ingegneria elettrica o in un’area correlata, oltre a una buona conoscenza tecnica e alla capacità di utilizzare software come CAD.

Quindi il consulente hr di alto livello su un’ampia gamma di attività relative alle risorse umane, tra cui il reclutamento, la retribuzione e la gestione delle prestazioni. Questo lavoro richiede un’ampia esperienza oltre a certificazioni professionali o a una laurea.

Al numero 8 il Payroll specialist, colui che assicura che le buste paga dell’azienda vengano gestite in modo efficiente e che i dipendenti vengano pagati correttamente e puntualmente. Un ruolo che può includere compiti quali la raccolta di informazioni bancarie nonché la tenuta di registri accurati

Al numero 9 l’addetto alla pianificazione della produzione, responsabile di garantire l’accuratezza e la tempestività del processo di produzione. Si tratta di un ruolo che può essere svolto in una varietà di settori

E infine al decimo posto il contabile senior che analizza i documenti e i rapporti finanziari di un’azienda e supervisiona i rendiconti contabili. Una posizione di grande responsabilità che richiede la certificazione del Cndcec per poter essere esercitata.