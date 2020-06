Le ore di Geografia anche l’anno prossimo ai docenti di Scienze: incontro on line per capire se si può

Una buona parte delle ore d’insegnamento di “Geografia” alle superiori continuano ad essere assegnate ai docenti di “Scienze naturali, chimiche e biologiche”: il problema si trascina da quattro anni, dalla nascita della classe di concorso A21, ovvero da quando è stato deciso dal ministero dell’Istruzione di allargare la rosa dei titoli, così da permettere ai colleghi di Scienze di non perdere posto. È chiaro, però, che quando si attiva questo meccanismo si mette a rischio la qualità dell’insegnamento, perché il laureato in Scienze non ha competenze specifiche sulla disciplina geografica.

Il copione si ripete

Il problema si è riprodotto anche quest’anno, con molti collegi dei docenti che hanno optato per assegnare le ore di Geografia alla classe di concorso A050.

“In questi giorni – scrive Paola Pepe, responsabile scuola dell’Associazione Italiana Insegnanti di geografia – agli uffici scolastici di tutte le regioni stanno rendendo disponibili sui loro siti internet i documenti dell’organico di diritto dai quali è possibile vedere le cattedre di geografia”.

L’incontro telematico del 26 giugno

Pepe “invita tutti i docenti A21 a partecipare a un incontro nazionale telematico proprio sul tema dei criteri di assegnazione delle cattedre di geografia, che riemerge ogni anno a giugno con la pubblicazione degli organici in ogni regione italiana. Insieme leggeremo un documento d’esempio, per capire se tutte le ore di geografia di una scuola sono assegnate secondo la normativa e discuteremo dei casi specifici che vorrete sottoporci”.

L’incontro si terrà venerdì 26 giugno alle 17.00 su piattaforma Cisco Webex Meetings, utiizzando il seguente link. L’eventuale password per l’accesso con telefono è 7JYfmcrQB43.

L’incontro segue quello organizzato il 30 maggio scorso dall’Aiig Messina, che ha realizzato un incontro per discutere le assegnazioni di geografia della provincia e per poter esaminare casi specifici, discutendo la validità di alcune assegnazioni di ore.