Le prove Invalsi? ecco perchè non piacciono

Anni or sono ho funto da assistente durante una sessione delle prove Invalsi. Ho letto alcune delle domande poste e non mi sono sembrate così scandalose come da più parti si dice: semplicemente miravano a verificare se gli studenti conoscono le varie materie che si studiano – o si dovrebbero studiare – sui banchi di scuola.

Perché dunque – e da chi – tali prove vengono demonizzate tanto? A costo di peccar di presunzione, dico che io la risposta la so: le prove Invalsi non piacciono perché mettono in evidenza l’ignoranza di molti, dovuta vuoi a chi – pur dovendolo fare – non studia, vuoi a chi – pur dovendolo fare – non insegna.

Da più parti si invoca un cambio di rotta, ma sembra che si preferisca continuare con le invocazioni piuttosto che ascoltarle. Attenzione, perché le prove Invalsi rischiano di diventare prove… Invalidi!

Daniele Orla