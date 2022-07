Le prove Invalsi? L’esperto di valutazione Corsini: nulla in contrario ma non sono prove di competenza – VIDEO INTERVISTA

Le prove Invalsi? “Rappresentano un prezioso strumento per ragionare sul livello di conoscenze e abilità necessarie per risolvere i quesiti, ma non sono prove di competenza. Ma non è un problema dell’Invalsi: se io assegno una missione impossibile all’Istituto non posso prendermela con l’Invalsi. Non possiamo pretendere di leggere nelle prove Invalsi lo sviluppo di competenze”. Così Cristiano Corsini, esperto di valutazione, professore di pedagogia sperimentale presso l’Università di Roma, intervistato dal nostro vice direttore Reginaldo Palermo.

Una considerazione, quella del professore Corsini, che va ad aggiungersi alle consuete dissertazioni e ai giudizi che nascono ogni anno attorno al sistema di valutazione Invalsi all’indomani della pubblicazione degli esiti delle prove. Davanti alle contestazioni e alle polemiche, ad esempio, Roberto Ricci, il presidente dell’Invalsi, di recente in conferenza stampa ha commentato: a che servono i dati Invalsi se poi la scuola non cambia? “Come l’Istat rileva il tasso di occupazione/disoccupazione senza che nessuno le contesti che non fa nulla per migliorare tali livelli di occupazione, così il ruolo dell’Invalsi è di rilevare i dati, non di agire a modificarli”.

Nella video intervista condotta dal vice direttore Palermo, anche il dibattito sul rapporto tra conoscenze e competenze