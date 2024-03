Le scuole tra memoria e impegno, domani la XXIX Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Il mondo della scuola si mobilita in occasione della XXIX Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’evento di giovedì 21 marzo vedrà la partecipazione di scuole appartenenti ad ogni ordine e grado del territorio nazionale.

Le iniziative in Sicilia

In Sicilia, saranno coinvolti gli istituti delle nove province con dibattiti, momenti di riflessione, letture, proiezioni di film, spettacoli teatrali, canti, flashmob. Incontri con magistrati, giornalisti, scrittori, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori e altre iniziative proseguiranno in aprile e maggio per sensibilizzare studentesse e studenti sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie. Al contempo verranno ricordate le vittime della criminalità organizzata, le loro idee e il loro esempio per costruire, conservare e rinnovare una memoria collettiva in difesa della legalità e della democrazia. A Palermo, a partire dalle 11.30, migliaia di ragazzi si raduneranno sulla scalinata del Teatro Massimo. I partecipanti appartengono agli istituti siciliani che hanno aderito alla rete per la promozione della cultura antimafia nella scuola, di cui è capofila l’istituto comprensivo Giuliana Saladino del capoluogo siciliano, in collaborazione con l’associazione Libera. In sequenza cronologica verrà data lettura dei nomi delle 1081 vittime innocenti delle mafie, di cui 134 donne e 115 bambini.