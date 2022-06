Legge 79 del 2022. Nuovo sistema di reclutamento e formazione dei docenti di scuola secondaria

Con la Pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge n° 79 di riconversione del decreto 36 avente per oggetto il Piano Nazionale di ripresa e resilienza prende ufficialmente il via il nuovo sistema di reclutamento dei docenti.

Nuova procedura per partecipare ai concorsi

La nuova procedura per partecipare ai futuri concorsi, il cui avvio è previsto per il 2025, prevede:

laurea magistrale,

percorso universitario e accademico con esame finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. l’esito positivo dell’esame farà acquisire 60 CFU e l’abilitazione;

partecipazione e superamento del concorso per titoli ed esami

Struttura del percorso universitario

Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è strutturato per classi di concorso e a numero chiuso in rapporto ai posti liberi e vacanti.

Corso formativo:

Il corso formativo universitario prevede:

frequenza obbligatoria ;

; la presenza obbligatoria per le attività di tirocinio;

la possibilità di seguire con modalità telematica fino a un massimo del 20% del totale le attività teoriche

Modalità concorsuali

I concorsi saranno banditi su base regionale o interregionale in relazione al numero dei posti; la procedura prevede una prova scritta con dei quesiti a risposta aperta, una prova orale e la valutazione dei titoli.

Fase transitoria

In attesa che entri a regime la nuova procedura concorsuale, la normativa prevede, sia per i docenti in possesso dei 24 crediti sia per quelli sia hanno 3 anni di servizio nell’ultimo quinquennio, la possibilità di partecipare ai concorsi e di integrare i crediti mancanti successivamente al superamento delle prove concorsuali