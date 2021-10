Legge delega. In arrivo il Garante nazionale sulla disabilità, anche a scuola

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione di mercoledì 27 ottobre ha messo al centro la disabilità, anche in ambito scolastico, come stabilito dal Pnrr. In vista di una revisione completa della materia, infatti, viene approvata una legge quadro sulla disabilità, che ha l’obiettivo di riformare la normativa del nostro Paese per adeguarla alla Convenzione Onu.

Disegno di legge delega sulla disabilità

Ecco i punti che saranno oggetto di riforma:

definizioni della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore; accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base, unificando tutti gli accertamenti concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la sordocecità, l’handicap, anche ai fini scolastici, la disabilità prevista ai fini del collocamento mirato e ogni altra normativa vigente in tema di accertamento dell’invalidità; valutazione multidimensionale della disabilità, progetto personalizzato e vita indipendente; informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione; riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità; istituzione di un Garante nazionale delle disabilità.

Questo nuovo sistema si basa sulla valutazione multidisciplinare della persona, finalizzata all’elaborazione di progetti di vita personalizzati che garantiscono i diritti fondamentali. Questioni su cui le scuole stanno lavorando intensamente da oltre un mese, in vista della presentazione del Pei, il Piano educativo individualizzato, che prende in carico i bisogni formativi degli alunni con disabilità in vista del migliore progetto di vita possibile.

Obiettivo della riforma e dei suoi provvedimenti, rimuovere gli ostacoli all’autonomia e alla vita indipendente delle persone con disabilità.

Il ddl “recante delega in materia di disabilità” prevede, inoltre, il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali necessari.

Il garante nazionale della disabilità

Che ruolo avrà il Garante nazionale delle disabilità? Lo precisa un comunicato del Governo:

Il Garante nazionale delle disabilità dovrà occuparsi di raccogliere le istanze e fornire adeguata assistenza alle persone con disabilità che subiscono violazioni dei propri diritti; formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti; promuovere campagne di sensibilizzazione e di comunicazione per una cultura del rispetto dei diritti delle persone.