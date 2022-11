Legge di Bilancio 2023: poche risorse per la scuola

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, martedì 22 novembre alle ore 10, ha tenuto una conferenza stampa in merito al disegno di legge di bilancio per il 2023 e agli ulteriori provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri n.5. Lo dichiara Palazzo Chigi.

Sembrerebbe proprio che, per la scuola, la legge di bilancio per il 2023 sarà ben poco generosa. Come abbiamo già scritto la misura più importante dal punto di vista delle risorse riguarda i 150 milioni che serviranno ad incrementare le risorse per il contratto del triennio 2019/2021 (solo pochi giorni fa, per la verità, il Ministro ne aveva promessi 300).

E nel disegno di legge c’è persino una norma, contenuta nell’articolo 90, che prevede un nuovo dimensionamento della rete scolastica che, a conti fatti, potrebbe determinare la soppressione di qualche centinaio di istituzioni scolastiche, soprattutto nelle regioni dove finora è stato fatto poco o nulla in tale direzione.

A chiarire alcuni dubbi, è il vice direttore della Tecnica della Scuola, Reginaldo Palermo, che spiega nel concreto quali saranno le poche novità per il mondo della scuola.