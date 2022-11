Conferenza stampa Meloni: quali misure scuola in Legge di Bilancio 2023? DIRETTA ore 10

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, terrà oggi alle ore 10, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, una conferenza stampa in merito al disegno di legge di bilancio per il 2023 e agli ulteriori provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri n.5. Lo dichiara Palazzo Chigi.

Quali saranno le misure scuola nella Legge di Bilancio e i fondi destinati agli insegnanti? Da quanto emerge, come ha anticipato il nostro vice direttore Reginaldo Palermo, per la scuola in questa fase ci sarebbe ben poco. L’unica misura di cui si parla nel paragrafo dedicato all’Istruzione riguarderebbe le scuole paritarie per le quali viene stanziato contributo di 70 mln ai quali vanno aggiunti 24 milioni (sempre per il sistema paritario) per il trasporto disabili.

Non ci sarebbero invece i 300 milioni che il ministro Valditara si era impegnato a trovare per non attingere a quelli già stanziati per la valorizzazione del merito.

Ecco le parole di Giorgia Meloni: “Grazie per essere qui. Presenteremo la Legge di Bilancio. Voglio dire che sono molto soddisfatta del nostro lavoro, per due ragioni. Abbiamo scritto la Legge di Bilancio che non si limita ad un lavoro ragionieristico ma fa scelte politiche. Il Governo ha giurato un mese fa, in un mese abbiamo concepito questo documento”.

“L’approccio che abbiamo avuto è quello della definizione di un bilancio familiare. Non ci siamo preoccupati del consenso ma di ciò che è giusto fare, partendo dalle cose utili. Abbiamo fatto delle scelte e ce ne assumiamo le responsabilità”.

“Questa manovra è figlia di scelte politiche. Abbiamo deciso le nostre priorità e vi abbiamo concentrato le risorse. La considero una manovra coraggiosa, scommette sul futuro, e coerente”.

“Ci sono due priorità: la crescita, il lavoro, premiando chi si rimbocca le maniche, e la giustizia sociale, ossia l’attenzione alle famiglie e ai redditi più bassi. Ovviamente, come avevamo promesso, la voce maggiore di spesa riguarda il tema del caro bollette: su 35 miliardi circa 21 sono stati usati per questo”.

“Vogliamo calmierare le bollette per le famiglie con un massimo di 15mila euro di ISEE, non più 12. Alziamo l’aliquota sugli extraprofitti dal 25 al 35%”.

“C’è, per i dipendenti, una tassa piatta che arriva al 5% per i premi di produttività fino a tremila euro, non più 10%. Ciò insieme all’estensione del fringe benefit. C’è il taglio del cuneo fiscale. Non solo lo confermiamo del 2% per i redditi fino al 35mila euro, ma aggiungiamo un ulteriore 1% per i redditi fino a 20mila euro. Questa è la misura più costosa della Legge di Bilancio”.

“C’è un avvio dell’incentivo all’assunzione: per chi assume donne e giovani fino a 35 anni o percettori del reddito di cittadinanza azzeriamo la contribuzione. Vale per la maggiore assunzione o per stabilizzare i lavoratori”.