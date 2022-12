Legge di bilancio approvata alla Camera; dopo Natale passerà al Senato per il voto definitivo

Per la legge di bilancio tutto sta andando come previsto: poche ore fa la Camera ha votato la fiducia chiesta dal Governo, senza particolari sorprese: 221 voti a favore e 152 contrari (4 le astensioni).

Subito dopo è iniziato l’esame del testo della legge che dovrebbe proseguire tutta la notte; il voto conclusivo potrebbe arrivare anche alle prime ore dell’alba.

Per quanto riguarda la scuola non ci sono novità importanti ad eccezione di alcune modifiche all’articolo 99 in materia di dimensionamento (a seguito del maxiemendamento del Governo la numerazione degli articoli è cambiata e il 99 è diventato il comma 352 dell’articolo 1).

Le modifiche sono quelle di cui abbiamo già parlato in altro articolo e che, nel concreto, dovrebbero rendere più “morbida” l’operazione di dimensionamento della rete scolastica.

Misure sulla scuola sono contenute anche nel decreto aiuti, tema sul quale abbiamo realizzato un’ampia intervista al presidente della Commissione Cultura del Senato.