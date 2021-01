Leggere libri, anzi lib(e)ri. La ragazza con la leika, struggente biografia di una reporter [VIDEO]

“La Ragazza con la Leica“, edito in Italia da Guanda e Premio Strega 2018, è la biografia romanzata di Gerda Taro, reporter di guerra morta a soli 26 in Spagna, nel 1937, durante la guerra civile.

L’autrice, Helena Janeczek, restituisce al ricordo collettivo la storia personale di Gerda che si mescola con la storia europea degli anni ’30, che vede alzarsi l’onda nefasta dei regimi nazi-fascisti: in Italia, in Germania, in Spagna, dove Gerda arriva nel 36 con il suo compagno Robert Capa, altro famoso fotoreporter morto successivamente anche lui durante la guerra di Indocina.

Un libro in cui i docenti di storia troveranno molto materiale per le loro lezioni.