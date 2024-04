Elezioni Europee, l’ex ministra dell’Istruzione Moratti candidata con Forza Italia balla sul palco: il video virale

L’ex ministra dell’Istruzione Letizia Moratti sarà candidata alle Elezioni Europee del prossimo giugno con Forza Italia nella circoscrizione Nord ovest. La campagna elettorale è partita ufficialmente ieri, 21 aprile, al Teatro Manzoni di Milano.

Qui, presenti ovviamente Antonio Tajani e la stessa Letizia Moratti, c’è stata una vera e propria festa, come riporta Il Corriere della Sera. La ministra dell’Istruzione dal 2001 al 2006 si è scatenata sul palco a fianco della cantante Ivana Spagna, che le ha dedicato la canzone “Simply The Best” di Tina Turner. Inutile dire che il video della scena è diventato virale.

Ecco le parole della Moratti a margine dell’evento: “Noi cerchiamo di dare risposte, ci rivolgiamo a tutti coloro che vivono momenti di difficoltà, alle donne che fanno fatica a trovare un lavoro che si concili con la famiglia, ai giovani che devono realizzare i loro sogni, agli anziani che devono avere una vita dignitosa, ai più fragili che devono essere sostenuti”. Le asticelle “arriveranno se saremo capaci di rispondere a queste esigenze. Lavoriamo per migliorare l’Europa. Attenzione alle ideologie, dobbiamo essere pragmatici”.

Moratti e la corsa alle elezioni regionali lombarde nel 2023

A febbraio 2023 Letizia Moratti, supportata da Azione-Italia Viva, si è candidata alle elezioni regionali in Lombardia. L’ex sindaca di Milano, attraverso un tweet, ha detto in quell’occasione che l’istruzione riveste grande importanza per lei: “La scuola nel nostro programma è una priorità: da lì parte tutto, soprattutto la costruzione della persona. Per questo vogliamo ripensare la scuola lombarda del futuro, iniziando con una lotta senza quartiere alla dispersione scolastica”, ha scritto.

Elezioni Europee 2024, candidata Ilaria Salis

Ad essere candidata è anche la docente Ilaria Salis, in carcere in condizioni disumane da più di un anno nell’Ungheria di Orban, accusata di aver aggredito dei neo nazisti, insieme ad Alleanza Verdi Sinistra.

La Salis, come riporta La Repubblica, ha firmato la candidatura alle Europee ed è pronta a correre come capolista del Nord Ovest. “Alleanza Verdi e Sinistra in accordo con Roberto Salis ha deciso di candidare sua figlia Ilaria, detenuta in Ungheria, in condizioni che violano gravemente i diritti delle persone, nelle proprie liste alle prossime elezioni europee”. In queste ore i vertici di Avs “stanno discutendo le modalità di questa scelta che vuole tutelare i diritti e la dignità di una cittadina europea, anche dall’inerzia delle autorità italiane per ottenere una rapida scarcerazione in favore degli arresti domiciliari negati con l’ultima decisione dai giudici ungheresi”.

L’idea, si legge nella nota diffusa dal partito, “è che intorno alla candidatura di Ilaria Salis si possa generare una grande e generosa battaglia affinché l’Unione Europea difenda i principi dello Stato di diritto e riaffermi l’inviolabilità dei diritti umani fondamentali su tutto il suo territorio e in ognuno degli stati membri. Il nostro è un gesto che può servire a denunciare metodi incivili di detenzione, soprattutto verso chi è ancora in attesa di un giudizio”.

“Ilaria – ha aggiunto il padre – assume questa decisione non come via di fuga dal processo ma per poterlo affrontare nella piena tutela dei suoi diritti. La strada politica decisa è la più coerente con il suo trascorso politico. Ilaria ringrazia quindi sentitamente la Direzione di Alleanza Verdi e Sinistra ed in particolare Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni per la fiducia accordatagli”.