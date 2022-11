Letizia Tortello alla Tecnica della Scuola: “I totalitarismi sono virus. Il miglior vaccino? Sorvegliare la libertà, anche nelle parole”

Oggi è la giornata della libertà, istituita dalla legge 61/2005 in ricordo della caduta del muro di Berlino, il 9 novembre 1989. Per l’occasione si è svolto oggi il secondo appuntamento dell’anno di educazione civica che La Tecnica della Scuola dedica agli istituti scolastici (classi dalla terza media al quinto anno delle superiori): Giornata della libertà, una riflessione con gli studenti, tra democrazia e totalitarismi. Ad aprire l’evento il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Nostra ospite, insieme all’editorialista di Repubblica Ezio Mauro, la giornalista della redazione Esteri della Stampa Letizia Tortello, autrice di Goodbye Merkel, perché per sedici anni ha comandato lei, Edizioni del Capricorno, 2021.

Ecco cosa ha spiegato ai nostri microfoni: “Il totalitarismo è un pericolo sempre attuale, può essere definito come un virus che entra nei corpi sociali, in insiemi di cittadini in cui spariscono le differenze, le libertà, in cui i cittadini diventano una massa indistinta che deve obbedire al potere centrale”.

Qualunque democrazia, anche oggi, si può ammalare di totalitarismo? Ecco la risposta della Tortello: “Il virus ha dei vaccini molto importanti come la separazione dei poteri. La democrazia è un sistema imperfetto ma il migliore per garantire le libertà. Ci sono però dei rischi. Ci sono però delle sfumature. Il miglior vaccino è quello della sorveglianza, nelle piccole e nelle grandi cose. Sorvegliare le libertà, di espressione e di stampa, ad esempio”.

“Nei totalitarismi c’è una ristretta cerchia che non decide democraticamente, che usa la repressione. Come se nelle scuole decidesse tutto il preside e nessuno può dire la propria opinione, può scegliere per sé. Gli stati totalitari sono spesso mascherati da democrazie totalitarie, dove c’è la parvenza di democrazia”.

Perché a volte c’è difficoltà nell’applicare la democrazia?: “Tutti in democrazia devono partecipare al processo decisionale. Ma una libera discussione è difficile. Chi non è in maggioranza deve accettare di aver perso. Basta pensare a ciò che è avvenuto il 6 gennaio 2021 con l’assalto al Congresso da parte di chi non ha accettato l’esito del voto, la cosa più democratica che c’è, negli USA”.

“Angela Merkel ha conosciuto le privazioni conseguenti a quel Muro, in un regime che privava la libertà, nella Germania Est. Ha sempre sognato di poter andare dall’altra parte. Ha sempre promesso alla mamma, insegnante di latino e inglese, di andare a mangiare ostriche nell’Ovest”.

“Gli insegnanti venivano a casa per sapere dove e come vivevano gli alunni. La stessa Merkel ha raccontato che la vita aveva un che di dolce, lo stato totalitario era diventato un’abitudine. Questo Muro ha creato comunque una distanza, un nemico. Quando cade c’è uno scompenso enorme, cambia il sistema. Lei ha capito che un sistema può fallire e bisogna ricostruirlo, e ciò provoca traumi. Quando l’Europa è stata in crisi Merkel sapeva che l’Europa doveva reggersi sui suoi valori, come la libertà. Se l’Europa fosse fallita sarebbe stata una tragedia”.

“Attualmente ci sono muri come in Bulgaria, in Polonia lo stanno costruendo. Perché non se ne parla? Ne parliamo come se non ci fosse altra soluzione per difenderci da un nemico. Al posto di decidere regole comuni si vede chi è diverso con la paura che qualcuno ci tolga qualcosa. Ne parliamo distrattamente. Dove ci sono i muri c’è un fallimento della politica, dei principi che ci tengono insieme. In questi casi c’è un muro mentale, una paura di chi arriva. L’immigrazione deve essere gestita ma è un’opportunità. Importanti sono le parole che usiamo. Perché ricordare il Muro? Perché i muri mentali e fisici racchiudono storie di persone”.

I nostri ospiti

Oltre al ministro Valditara, ad Ezio Mauro e a Letizia Tortello presenti con noi e con gli studenti i seguenti ospiti:

• L’esperto di diritto Luigi Mariano Guzzo, collaboratore della Tecnica della Scuola.

• L’esperto di didattica, il professore Giovanni Morello, collaboratore della Tecnica della Scuola, per guidare le scuole in vista di un’attività di tipo laboratoriale sul tema della libertà.

