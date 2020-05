Lettera alla Ministra (in endecasillabi con rima)

Un coro di voci s’alza e protesta:

“Al MIUR davvero hanno perso la testa!”

Non stiam simulando, è un’emergenza,

prestate l’orecchio a nostra esigenza!

Dov’è l’esame? Tal prova è scomparsa,

e voi insistete, ma è solo una farsa:

non c’è più la traccia di scritti oramai

e interna dei prof è la commissione….

Se persistete saran solo guai,

è solo apparenza, è un’illusione!

Perché voi date cotale importanza

ad una recita senza sostanza?

Qual è lo scopo di tale scenetta?

L’Istituzion buttare in burletta?

Le nostre energie per rioganizzar

lezioni a settembre devono andar,

dobbiam progettar lezioni modello,

l’esame quest’anno sarebbe un orpello.

Noi prof d’ogni alunno dal primo o dal terzo

le doti, i voti, lo spirto sappiamo,

d’esame, vi dico, e non è uno scherzo,

né noi né loro bisogno sentiamo!

Si perde l’Italia o forse lo Stato

se i nostri studenti in sì sfortunato

e triste frangente HAN CREDITI E BASTA?

Seguendo molti altri paesi europei

la saggia e audace deliberazione

dovremmo seguir con flessibilità,

invece al MIUR siete tutti ingessati

ed incapaci d’elasticità!

E tale scelta non è una vergogna,

nessuno di voi sarà messo alla gogna,

chè in altra passata e mesta emergenza

ancor più luttuosa, ancor più atroce,

costretti fummo da umana violenza

a privar gli studenti della lor voce.

E meglio fareste in tal brutto tempo

a dirottar i compensi d’esame

verso i settori che nel frattempo

la crisi attanaglia fino alla fame.

Nell’incertezza che il COVID ci dà

è inutil bandire i DPCM,

tentar di tirare sempre le somme

con tanti scenari condizionati

con rientri impossibili o ipotizzati:

se prima d’un giorno, se dopo quell’altro,

se esame in presenza oppure tutt’altro;

l’orale “via skype” sarebbe un disastro:

chi è privo di linea, chi è senza strumenti,

chi ha tutto ma manca di fondamenti

dell’uso di aggeggi e diavolerie,

chè tanto son tutte ipocrisie;

che leggon sul “gobbo” previsto è di già,

lasciateci in pace per carità!

Eva Battiloro