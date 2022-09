Lettera aperta a sindacati e partiti sulla cancellazione da tutte le graduatorie per i docenti neoassunti 20/21 e 21/22

Scrivo a nome di diversi insegnanti confidando nella vostra attenzione in merito alla questione relativa alla cancellazione da tutte le graduatorie per supplenze annuali per i docenti neoassunti 20/21 e 21/22 che, sta suscitando un vero e proprio disagio per moltissimi docenti i quali vogliono chiarezza e chiedono; perché cancellare solo i docenti assunti dal 2020 in poi negando loro il diritto di usufruire dell’art 36? Mentre tutti i docenti immessi in ruolo negli anni precedenti hanno il diritto di restare in graduatoria? In conclusione citando l’articolo 3 della costituzione, La legge è davvero uguale per tutti?

Il comma 3bis del testo unico 399 si è rivelato essere chiaramente irresoluto.

Spero quindi che le sigle sindacali e i partiti politici, possano permettere di abrogare questa normativa incomprensibile tempestivamente, perché reca solo disparità nell’ambito del diritto al lavoro tra i vari docenti, all’interno delle istituzioni scolastiche!



Laura Forte