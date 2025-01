Lettura nelle scuole, torna Libriamoci: l’iniziativa si svolgerà dal 17 al 22 febbraio 2025

Libriamoci torna con una grande festa diffusa e condivisa, dedicata alla lettura ad alta voce.

Questa iniziativa nazionale, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, dai nidi fino alle superiori, sia in Italia che all’estero, si terrà dal 17 al 22 febbraio 2025. L’obiettivo è incoraggiare studenti e studentesse a riscoprire il piacere della lettura attraverso attività organizzate sia in presenza che online.

Dopo dieci anni in cui l’evento si è svolto nel mese di novembre, a partire dall’undicesima edizione e per le future, Libriamoci verrà ospitato a febbraio, un periodo ritenuto più adatto dalle scuole in base al calendario scolastico.

Il progetto, promosso dal Ministero della Cultura (attraverso il Centro per il libro e la lettura) e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), ha lo scopo di diffondere l’amore per i libri e incentivare l’abitudine alla lettura. Per questo, prevede attività coinvolgenti come gare di lettura, maratone letterarie, creazione di audiolibri, performance teatrali ispirate ai libri, incontri con lettori volontari e dibattiti su romanzi.

Ogni anno, Libriamoci si ispira a un tema specifico. Per il 2025, il tema scelto è “Intelleg(g)o”, che sottolinea il ruolo della lettura nel formare il pensiero, affinare l’intelligenza e ispirare ideali. A questo tema si collegano tre filoni:

Intelleg(g)o… dunque sono, che esplora la conoscenza di sé, il rapporto con gli altri e la condivisione;

Intelleg(g)o… dunque sento, che enfatizza la lettura come espressione artistica e creativa;

Intelleg(g)o… dunque faccio, incentrato sull'impegno sociale, la tutela dell'ambiente e l'attivismo.

Inoltre, “Intelleg(g)o” sarà anche il tema de Il Maggio dei Libri (che si svolgerà dal 23 aprile al 31 maggio), un’altra iniziativa nazionale di promozione della lettura, strettamente legata a Libriamoci. Grazie al progetto “da Libriamoci al Maggio”, le scuole potranno prolungare le attività di educazione alla lettura da febbraio fino alla fine di maggio, offrendo un percorso continuativo e arricchente.