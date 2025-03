Giornata Nazionale della Lettura, Valditara: “Nella scuola che vogliamo i libri sono insostituibili”

Oggi, 24 marzo, si celebra la Giornata Nazionale per la Promozione della Lettura, istituita nel 2009. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a promuovere la lettura in tutte le sue forme e a sensibilizzare i cittadini, e in particolar modo le nuove generazioni, sui temi ad essa legati.

Valditara e la funzione del libro nell’era della comunicazione digitale

Ecco le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sull’importanza del libro e della lettura: “In occasione della Giornata Nazionale per la promozione della lettura ribadiamo l’importanza dei libri nella formazione dei nostri giovani. Nella società della comunicazione digitale, il libro resta un punto di riferimento fondamentale: leggere stimola l’immaginazione, sviluppa il pensiero critico e apre al confronto delle idee. Ogni libro è un viaggio, una porta aperta su altre vite e anche sulla nostra. Ecco perché nella scuola che vogliamo i libri e la lettura sono insostituibili”.