Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “Educazione in Evoluzione” tenuta da Matteo Borri dal titolo: “L’IA racconta la realtà: possiamo fidarci?”.

La fluidità della conversazione con un’IA generativa ci spinge a confondere probabilità statistica con evidenza documentale, delegando di fatto la nostra fiducia a un’infrastruttura proprietaria che si auto- addestra sui nostri stessi input. Spesso ignoriamo che l’algoritmo non “comprende” come un umano, ma applica pattern e correlazioni, producendo risposte che appaiono coerenti senza garantirne la veridicità. Il problema non è solo distinguere tra vero e falso, ma riconoscere le premesse tecniche e i limiti semantici di ogni rappresentazione.

