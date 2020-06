Libri di testo: adozioni entro l’11 giugno, comunicazione dei dati entro il 22

Ai sensi della O.M. n. 17 del 22 maggio 2020, concernente le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021, entro l’11 giugno prossimo i Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, sentiti i consigli di interclasse e di classe, possono deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 nuove scelte riguardanti le adozioni dei libri di testo o l’uso di strumenti didattici alternativi ai libri di testo.

Entro la stessa data i Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, qualora

per motivi legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non si siano verificate le condizioni per procedere a nuove scelte adozionali, sentiti i consigli di interclasse e di classe, possono deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 la conferma dei libri di testo già adottati per l’anno scolastico 2019/2020. Si ricorda comunque che le sedute degli organi collegiali possono svolgersi in videoconferenza.

Altra data da ricordare è il 22 giugno: entro questa scadenza le istituzioni scolastiche devono comunicare i dati adozionali on line, tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line. Le istituzioni scolastiche che non adottano libri di testo dovranno comunque accedere alla suddetta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi.