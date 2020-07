Libri e device per gli studenti meno abbienti, scadenza 23 luglio per il PON Supporti didattici

Libri e device per gli studenti meno abbienti, scadenza 23 luglio per...

Sono 236 i milioni di euro per garantire il diritto allo studio di studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e II grado in condizioni di svantaggio e alleggerire così la spesa delle famiglie in vista del prossimo anno scolastico. Per ottenere questi finanziamenti le scuole possono partecipare al PON Supporti didattici, in scadenza domani, 23 luglio 2020, alle ore 15.

L’avviso è dunque finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d’uso.

Le istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dall’avviso fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.

Tutte le indicazioni sono contenute nell’Avviso 19146 del 6 luglio 2020.

A supporto delle scuole il Ministero ha messo a disposizione i seguenti documenti: