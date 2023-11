Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole: torna dal 13 al 18 novembre 2023

Torna anche quest’anno Libriamoci, la campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia (e da quest’anno anche dai nidi) alle superiori, in Italia e all’estero, che si svolge dal 13 al 18 novembre 2023. L’iniziativa invita a ideare e organizzare momenti di lettura a voce alta, sia in presenza che online, per stimolare nelle studentesse e negli studenti il piacere di leggere.

L’obiettivo del progetto, promosso dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) – Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, è da sempre quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, attraverso momenti di ascolto e partecipazione attiva come sfide e maratone letterarie tra le classi, realizzazione di audiolibri, performance di libri viventi, gare di lettura espressiva, incontri con lettori volontari esterni, gare di dibattito a partire da singoli romanzi…

Il tema di quest’anno è Se leggi ti lib(e)ri.

Inoltre, grazie a da Libriamoci al Maggio la partecipazione alla campagna si estende, consentendo di partecipare con un progetto di educazione alla lettura lungo tutto l’anno scolastico, da novembre (e oltre) fino a maggio.