Liceo biomedico, in attesa che venga istituzionalizzato si autofinanzia

Lo scorso giovedì 1 ottobre si è tenuta una riunione, svolta in modalità a distanza, di presentazione del percorso “Biologia con curvatura biomedica”, rivolta alle scuole che danno avvio a tale percorso nell’anno scolastico 2020-2021.

Il Liceo biomedico si autofinanzia

La conferenza online di giovedì 1 ottobre 2020 è stata moderata dall’Ispettore del Ministero dell’Istruzione Massimo Esposito che fa parte della Cabina di regia del percorso “Biologia con curvatura biomedica”, erano anche presenti la professoressa Maria Grazia Chillemi, per la Fnomceo il dott. Veneziano, il dott. Monaco e il dott. Tromba , la Dirigente Anna Brancaccio della direzione generale degli ordinamenti scolastici e la Dirigente scolastica Giusi Princi del Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria scuola capofila a livello nazionale del percorso dei Licei biomedici.

Giunti ormai al quarto anno del percorso nazionale, dopo che il Liceo scientifico L. da Vinci di Reggio Calabria aveva già sperimentato dal 2011, per cinque anni, l’evoluzione del Liceo biomedico, visti gli attuali numeri della sperimentazione, cresciuti di anno in anno, è diventato difficile gestire autonomamente i costi per far fronte alla nuova complessità del percorso. Quindi dal corrente anno scolastico, in attesa che venga istituzionalizzato il liceo biomedico, si è pensato a una forma di autofinaziamento in cui ciascuna delle scuole in rete verserà un contributo annuo di € 150 per il funzionamento della piattaforma online alla quale tutti i Licei che hanno istituito il Liceo biomedico sono associate.

Nello specifico il contributo, che sarà versato entro il 30 ottobre sul conto corrente bancario del Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, sarà finalizzato a sostenere le spese connesse al canone annuo dell’infrastruttura tecnologica, al potenziamento della stessa piattaforma e al miglioramento dei servizi nelle seguenti Aree: Didattica, Amministrativa, Comunicazione, Rendicontazione sociale. Sarà altresì finalizzato ad incentivare le risorse umane coinvolte nel coordinamento didattico-amministrativo e di gestione del portale e alla promozione di incontri seminariali fra le scuole della rete.

I numeri del percorso del LIceo biomedico

Il percorso nazionale del Liceo biomedico è partito nell’anno scolastico 2016/17 con 26 licei scientifici reclutati tramite Avviso pubblico M.I., 4000 studenti e 26 Ordini Provinciali dei Medici, oggi abbiamo raggiunto: n. 162 licei classici e scientifici distribuiti in tutte le Regioni d’Italia, n. 103 su 106 Ordini Provinciali dei Medici, n. 20.000 studenti, 2000 medici coinvolti, oltre 700 docenti, a fronte di una domanda sempre più crescente proveniente da tutti i licei italiani che non riesce ad essere soddisfatta dall’offerta.