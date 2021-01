Liceo Kant: gli studenti terminano l’occupazione ma ottengono le promesse

Gli studenti del liceo Kant di Roma hanno terminato l’occupazione. Un gruppo di circa 100 ragazzi ha protestato per 5 giorni su alcuni temi preminenti come la mancanza di connessione internet che non aveva dato loro possibilità di seguire le lezioni a distanza. Ma anche altre questioni che, stando a quanto promesso agli studenti, verranno risolte.

Tra queste, un presidio Asl per i tamponi davanti scuola, controlli antiassembramento all’ingresso, settimana lunga per la riduzione dell’orario giornaliero e maggiore comunicazione con le autorità della scuola sugli investimenti e il potenziamento dei trasporti.

Un’occupazione che ha portato ai risultati sperati, i ragazzi sono stati rassicurati ma non molleranno la presa, continuando a chiedere maggiore attenzione per la scuola.