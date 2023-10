Liceo Leonardo di Milano: la festa autogestita finisce male

Circa duemila ragazzi hanno partecipato alla festa di inizio d’anno in via Respighi, davanti all’ingresso del Liceo Leonardo da Vinci a Milano, in linea, pare di capire secondo quanto racconta Il Corriere della Sera, coi “reprise party”, le feste studentesche abusive e autogestite, che si susseguono in queste settimane, per celebrare l’inizio della scuola.

Senonché a Milano, sembra che ieri sera ce ne fossero ben tre in contemporanea, dove però tutto sarebbe andato liscio, tranne alla festa del Leonardo da Vinci («Leofest») nel corso della quale qualcosa si inceppa e va di traverso.

Infatti alla festa, oltre a presentarsi gli invitati “ufficiali”, gli studenti del “Leo” e i loro amici, si sarebbero imbucati pure compagnie esterne. E alla fine qualcuno spruzza dello spray al peperoncino, con l’obiettivo di scatenare il panico, allentare l’attenzione e riuscire a rubare qualcosa, che siano catenine o portafogli.

E quando lo spray ha raggiunto i ragazzi, è iniziato il fuggi fuggi, ma si parla anche di principi di rissa e di una ragazza portata via in ambulanza per eccesso di alcolici.

Sembra che a causare questa sorta di marasma siano stati i “maranza” che, secondo quanto scrive sempre il Corriere, già altre volte hanno rovinato le feste ai ragazzi del Leonardo. Anche nel 2021 il “Leofest” era degenerato fra risse e malori.

Per circa un anno e mezzo, a seguito di queste aggressioni, i comitati studenteschi hanno deciso di organizzare queste feste in locali, ma ora è tornata la moda delle feste autogestite.