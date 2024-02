Liceo Made in Italy: i primi nodi arrivano al pettine, studenti “obbligati” a cambiare la scelta? L’opposizione chiede spiegazioni a Valditara

I primi nodi stanno arrivando al pettine, ma è probabile che nelle prossime settimane la situazione dell’avvio del liceo Made in Italy si complichi parecchio.

Nella giornata del 17 la senatrice PD Simona Malpezzi è intervenuta per segnalare un caso che si sta verificano in Lombardia: “Ritengo molto grave la scelta del dirigente del’Istituto Munari di Crema che ha deciso di attivare la classe del Liceo del Made in Italy nonostante abbia ricevuto una sola iscrizione. Una forzatura inaccettabile che lede il diritto di scelta di studenti e famiglie”.

Afferma Malpezzi: “E’ inaccettabile che si proceda d’imperio senza rispettare la volontà dei ragazzi e delle loro famiglie che a Crema avevano scelto in larga maggioranza, quasi in totalità, tranne uno, l’opzione economico-sociale e adesso sono costretti a scegliere tra il Liceo Made in Italy o ad essere sottoposti ad un assurdo sorteggio”.



Da quanto dichiara la senatrice dem pare di capire che a Crema si farà comunque una sezione di “Made in Italy” con il risultato che un certo numero di studenti che hanno scelto l’economico-sociale “tradizionale” dovranno migrare nel nuovo indirizzo.

“La riforma – aggiunge Malpezzi – è nata male e di corsa e non è un caso quindi che le famiglie abbiano liberamente scelto di non iscrivere i propri figli ad un percorso rispetto al quale non si conoscono neppure le indicazioni per gli anni successivi al biennio”.

Conclude la senatrice: “Si tratta di una situazione inammissibile per cui chiederemo spiegazioni al Ministro Valditara”. Pensano davvero di poter imporre l’iscrizione al Liceo del Made in Italy?”