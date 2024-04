Liceo del Made in Italy, Meloni: “Istruzione tecnica vista di serie B, come se per essere persone di livello si dovesse fare il liceo”

Istituita dal ministero delle Imprese e del Made in Italy per promuovere la creatività e l’eccellenza italiane, la Giornata Nazionale del Made in Italy si celebrerà il 15 aprile di ogni anno, nella data di nascita di Leonardo da Vinci, simbolo dell’italianità artistica e manifatturiera.

In occasione della prima ricorrenza oggi, lunedì 15 aprile, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto a Verona, al Vinitaly, intervistato da Bruno Vespa, insieme al ministro Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura.

Ecco le parole di Valditara: “Le scuole sono le rappresentanti del territorio, il collegamento tra scuole e imprese è molto caro al Governo”

Ecco le parole di Francesco Lollobrigida: “Il ruolo del sistema formativo è fondamentale, per un’agricoltura che riscopriamo al centro delle politiche italiane. Bere poco con moderazione e qualità.”

Presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Questo Governo attribuisce centralità al mondo dell’agricoltura. Bisogna difendere la natura e la capacità di trasmetterla alle giovani generazioni. La Giornata di oggi è stata istituita per celebrare i prodotti del Made in Italy. Abbiamo anche istituito il liceo del Made in Italy. Sono contenta di incontrare soprattutto gli studenti. C’è difficoltà da parte delle aziende di trovare lavoratori qualificati. Si tratta di una questione culturale, come se l’istruzione tecnica fosse di serie B e per essere una persona di un certo livello si dovesse fare il liceo. L’abbiamo chiamato liceo Made in Italy. Non c’è identità e cultura italiana senza Made in Italy. Testa, cuore e mani, questo è il Made in Italy: senza la testa, senza la cultura di base, senza l’attaccamento alla propria identità, alla propria storia, tutto questo scompare. Bisogna trasmetterlo alle giovani generazioni. Dobbiamo garantire un’istruzione sempre migliore. La cultura e l’identità italiana, ragazzi, la tenete in piedi voi.