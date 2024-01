Liceo Made in Italy, modello di richiesta da inoltrare a Regione e USR entro il 15 gennaio

Le scuole interessate ad attivare le classi prime dell’indirizzo “Made in Italy” devono presentare alla Regione e all’USR la richiesta entro il 15 gennaio 2024. Dopodiché, entro il 20 gennaio, dovrà essere firmato l’accordo, che autorizza le nuoive classi prime. Dal 23 gennaio le famiglie potranno scegliere l’indirizzo nel modulo di iscrione on-line, presente sulla piattaforma UNICA.

Tutte le indicazioni sono state fornite dal Ministero con la nota 41318 del 28/12/2023.

L’attivazione delle prime classi del liceo del made in Italy deve prevedere la rinuncia da parte dell’istituzione scolastica all’attivazione di un numero corrispondente di classi prime del Liceo delle scienze umane – opzione economico-sociale. Si potrà, quindi, richiedere di sostituire tale percorso liceale con il nuovo indirizzo di studi del liceo del made in Italy oppure si potrà scegliere di mantenere entrambi i percorsi, ma per un numero complessivo di classi prime non superiore a quello delle classi prime funzionanti nel corrente anno scolastico.

In proposito, segnaliamo la pubblicazione da parte dell’USR Piemonte di un modello che le scuole possono utilizzare per inoltrare richiesta alla regione e all’USR.

SCARICA IL FACSIMILE