Licia Ronzulli ministro dell’Istruzione? Mentre Meloni e Salvini stringono alleanze, la fedelissima di Berlusconi accostata al dicastero “scomodo”

Finite le elezioni politiche, ora l’attenzione e le energie degli eletti sono tutte per il nuovo Governo. Per la coalizione di Centro-Destra potrebbe essere un passaggio tutt’altro che indolore. I leader hanno cominciato a sondare il campo. Mercoledì 28 settembre, mentre il Consiglio dei Ministri si riuniva per la Nota di aggiornamento al Def e alcuni decreti attuativi del Pnrr, Giorgia Meloni, prossima probabilissima premier (la prima volta in Italia per una donna) ha incontrato a Montecitorio il leader leghista Matteo Salvini (appena confermato a capo del Carroccio malgrado l’esito semi-catastrofico dell’urna per la Lega): al termine dell’incontro, in una nota si evidenziata “grande collaborazione e unità di intenti” da parte di “entrambi i leader”, che hanno anche “espresso soddisfazione per la fiducia data dagli italiani alla coalizione e hanno ribadito il grande senso di responsabilità che questo risultato comporta. Meloni e Salvini hanno fatto il punto della situazione e delle priorità e urgenze all’ordine del giorno del governo e del Parlamento, anche alla luce della complessa situazione che l’Italia sta vivendo”.

Intanto, si comincia ad ipotizzare come si comporrà l’Esecutivo targato Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Anche di chi a viale Trastevere succederà a Patrizio Bianchi: ogni partito ha i suoi esperti di scuola, ma al momento uno dei nomi più accreditati è quello di Licia Ronzulli, fedelissima di Silvio Berlusconi, accostata anche al dicastero della Salute.

L’ipotesi della nomina di Ronzulli all’Istruzione, è bene dirlo, circola da qualche giorno. Ma va presa come tale: poco più d’un rumors.

Anche perché al ministero dell’Istruzione praticamente tutti ritengono auspicabile che vada a finire un personaggio politico o un tecnico che riesca a reggere l’urto dei tanti problemi che attanagliano il settore: dal contratto da rinnovare il prima possibile e con risorse aggiuntive agli oltre 15 miliardi in arrivo dal Pnrr che il ministro uscente reputa intoccabili, fino alle riforme approvate nelle ultime settimane (Tecnici e professionali, reclutamento, formazione, ecc.) che necessitano di urgenti decreti attuativi. Ma anche di eventuali miglioramenti, come nel caso del Decreto Aiuti Ter atteso dalla fase di conversione in legge.

C’è poi un anno scolastico da gestire praticamente quasi per intero, con tutti i problemi (alcuni dei quali annosi, altri legati al Covid) che comporta: dalla mancanza di docenti, soprattutto di sostegno specializzati, ai concorsi che stentano a decollare, passando per l’ammodernamento di tante scuole (la parte più corposa dei fondi europei del Pnrr), le questioni classi pollaio da cancellare e il tempo pieno per tutti così difficile da realizzare.

È evidente che per affrontare tutto questo (ma la lista sarebbe assai più lunga…) con un ministro addetto ai lavori si potrebbe sperare di avere molti più risultati. Le questioni del dicastero dell’Istruzione da affrontare sarebbero così tante e complesse che qualche partito della coalizione di Centro-Destra potrebbe lasciare volentieri la mano,

Fermo restando che il passaggio chiave rimarrà sempre e comunque il via libera di risorse da parte del Governo: quel via libera che negli ultimi lustri è arrivato quasi sempre per togliere anziché dare alla scuola.