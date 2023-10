Life Skills alla Primaria: un percorso in 5 tappe per le cinque classi

Life Skills alla Primaria: un percorso in 5 tappe per le...

Life Skills è una gamma di abilità cognitive, emotive e relazionali di base, che consentono di operare con competenza sia sul piano individuale che su quello sociale. Si tratta dunque di abilità e capacità che permettono di acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al quale si possono affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana.

In ogni caso, le Life Skills sarebbero pure un nucleo fondamentale di abilità che sono alla base delle iniziative di promozione della salute e benessere di bambini e adolescenti. Tali competenze possono essere raggruppate secondo 3 aree:

EMOTIVE- consapevolezza di sè, gestione delle emozioni, gestione dello stress

RELAZIONALI – empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci

COGNITIVE – risolvere i problemi, prendere decisioni, pensiero critico, pensiero creativo

Ebbene la Erickson pubblica un manuale scritto da Alberto Pellai e Barbara Tamborini, “Life skills alla scuola primaria. Percorsi di educazione emotiva in classe con le storie e le canzoni”, 21,50€ col contributo dello “Zecchino d’Oro”.

Sono 5 percorsi, una per ogni classe della primaria, per potenziare life skills fondamentali come appunto la comunicazione efficace, la gestione dello stress, la consapevolezza di sé, la capacità di negoziazione, la capacità di prendere decisioni e di problem solving, la gestione delle emozioni, il pensiero critico, l’empatia e il pensiero creativo.

Una serie robusta di spunti di lavoro per gestire sessioni utili al potenziamento delle life skills, così strutturati:

Prima di entrare in classe: anticipazione dei temi e materiali delle unità di lavoro.

Moduli di lavoro: per ogni classe sono state selezionate tre storie significative, che lavorano su determinate life skills, una canzone dello Zecchino d’Oro e coinvolgenti attività che possono essere personalizzate dall’insegnante a seconda delle caratteristiche specifiche dei bambini e delle bambine e dei loro bisogni.

Extra bonus: proposte trasversali che accompagnano lo sviluppo delle diverse fasi del lavoro e che mirano a rinforzare la coesione del gruppo e a rafforzare la motivazione alla collaborazione, per rendere più piacevole lo stare insieme.

I laboratori proposti sviluppano le seguenti competenze per la vita:

Comunicazione efficace, l’arte di usare le parole per esprimere quello che pensiamo.

Gestione dello stress, imparare ad affrontare le sfide che ci agitano senza restarne in balia.

Consapevolezza di sé, conoscere sempre meglio chi siamo e come possiamo diventare.

Capacità di negoziazione e gestione del conflitto, imparare a ben litigare per costruire la pace e tenere lontano tutte le forme di violenza e distruzione.

Capacità di prendere decisioni e di problem solving, superare i problemi che ci ostacolano scegliendo le strade che ci permettono di andare oltre ai limiti.

Gestione delle emozioni, esprimere quello che sentiamo per farlo comprendere a chi ci è vicino.

Pensiero critico, costruire una visione del mondo che ci orienti verso ciò che è bene per noi e per gli altri.

Empatia, la capacità di capire le emozioni e gli stati d’animo di chi ci è vicino.

Pensiero creativo, la possibilità di esprimere in modi sempre nuovi i nostri pensieri e le nostre emozioni.

Nel volume sono contenuti i QR code per ascoltare e cantare 6 canzoni dello Zecchino d’Oro e del repertorio del Piccolo Coro dell’Antoniano: Sto crescendo, Io più te fa noi, Le impronte del cuore, Parole con lo stile, Noi bimbe siam scienziate, Sta passando la tempesta.

