Link utili per prepararsi al Concorso Infanzia e Primaria 2020

Siamo entrati nel vivo: dal 15 giugno si sono aperte le iscrizioni per partecipare al concorso di infanzia e primaria. Sarà possibile inoltrare la domanda fino alle 23:59 del 31 luglio 2020, seguendo un’apposita procedura telematica. Ricordiamo che la procedura concorsuale per i docenti infanzia e primaria è a carattere regionale, finalizzata all’assunzione di 12.863 nuovi insegnanti, distribuiti tra infanzia e primaria, posti semplici e posti di sostegno. Sarà possibile presentare più di una domanda, purché nella stessa regione.

Come iscriversi al concorso

Accedere al sito POLIS Istanze OnLine del MIUR. Per accedere a Istanze OnLine è necessario registrarsi e poi effettuare l’accesso, usando le credenziali della propria area riservata. In alternativa, bisogna possedere l’identità digitale SPID.

Una volta completata la procedura, seguendo le linee guida presenti sul sito, per completare l’iscrizione al concorso occorre versare una quota di 10 euro attraverso un semplice bonifico bancario.

E ora? Come prepararsi alle prove del concorso

Adesso che hai ultimato la procedura di iscrizione, lo studio entra nel vivo. Abbiamo selezionato per te alcuni link utili, che ti consentiranno di avere un quadro più chiaro del programma previsto, e individuato la serie di manuali più aggiornati sul mercato, che garantiscono una preparazione completa e approfondita per tutte le prove concorsuali.

Vediamoli insieme.

Bando di concorso: se hai ancora dubbi su requisiti, modalità di accesso e scadenze, consulta direttamente il bando pubblicato in gazzetta ufficiale;

Allegato A: questo documento dettaglia il programma d’esame di tutte le prove concorsuali, che consta di una parte generale in comune e di tre distinte parti per infanzia, primaria, e sostegno;

Allegato 1: questa tabella contiene la ripartizione regionale dei posti disponibili. Ricordiamo infatti che il numero dei posti varia di regione in regione, e che non tutte saranno interessate al concorso 2020;

I manuali per prepararsi al concorso

Adesso che hai ben chiaro il programma d’esame, non resta che studiare. Se cerchi un testo completo, aggiornato e dall’approccio pratico, noi consigliamo i volumi delle Edizioni Guerini. La serie di manuali, curati dal Presidente ANP e Dirigente Tecnico MIUR Antonello Giannelli, garantisce una preparazione completa per le tre prove previste, grazie a un manuale integrato e uno di approfondimento per la costruzione di Unità Didattiche. Ve li presentiamo più nel dettaglio.

Il primo manuale è un volume integrato: vale a dire che, in un solo testo, vi sono tutti gli strumenti necessari per superare la prova preselettiva, scritto e orale. Il volume di Giannelli è il più recente uscito sul mercato: questo significa che è il più aggiornato, in particolare per ciò che riguarda le sezioni dedicate alle normative scolastiche.

Il secondo manuale è una guida pratica ed efficace, scritta da insegnanti e Dirigenti Scolastici con una decennale esperienza tra i banchi di scuola, per costruire un’Unità Didattica di Apprendimento (UDA). Questo volume è un alleato fondamentale in particolare per la prova orale, che sarà incentrata sulla discussione di un’attività didattica, con un focus particolare sull’utilizzo degli strumenti tecnologici.

Acquistando i volumi, si ha inoltre accesso a tre esclusivi webinar di approfondimento online.

Buono studio!

pubbliredazionale