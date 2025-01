L’insegnante italiano Guseppe Fiamingo inserito tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize

Giuseppe Fiamingo, insegnante presso l’Istituto di Istruzione Superiore “P. Galluppi” di Tropea, è stato selezionato tra i 50 finalisti del prestigioso Global Teacher Prize, organizzato dalla Varkey Foundation in collaborazione con l’UNESCO. Il premio, giunto alla nona edizione, è destinato a riconoscere il contributo straordinario degli insegnanti alla società e offre al vincitore un premio di 1 milione di dollari. Quest’anno sono state valutate oltre 5.000 candidature provenienti da 89 paesi.

Il riconoscimento a Fiamingo è legato al suo impegno educativo e ai progetti innovativi che hanno coinvolto studenti, università e centri di ricerca. Tra questi, spicca il progetto MoCRiL (Measurement of Cosmic Rays in Lake), incentrato sullo studio della radiazione ionizzante di origine extraterrestre. Questo progetto ha consentito agli studenti di partecipare attivamente a esperimenti scientifici, tra cui la creazione di un laboratorio subacqueo, vincendo premi internazionali come il Beijing Youth Science Creation Competition e ottenendo il riconoscimento dall’ESERO (European Space Education Resource Office).

Nel 2024, il docente ha ricevuto il Premio Atlante come miglior insegnante italiano, un riconoscimento al suo impatto duraturo sulla comunità educativa.

Giuseppe Fiamingo, commentando la sua candidatura, ha dichiarato: “Essere tra i finalisti del Global Teacher Prize è un onore. Questo riconoscimento sottolinea il ruolo cruciale degli insegnanti nel coltivare curiosità e creatività, aiutando gli studenti a raggiungere il loro massimo potenziale”.