L’Intelligenza Artificiale come compagna di scuola, il progetto di un istituto

L’istituto tecnico G. Marconi di Dalmine, in provincia di Bergamo, una delle istituzioni più all’avanguardia nel panorama scolastico italiano, nel corso del primo trimestre di questo anno scolastico ha realizzato in una classe quinta un percorso innovativo, inserendo nella didattica ordinaria un’intelligenza artificiale, chiedendo ai discenti di insegnarle la Divina Commedia. Come è andata? Sembrerebbe molto bene: studenti e studentesse hanno aggiunto con naturalezza un banco in più per l’Intelligenza Artificiale; si sono messi subito all’opera e hanno cominciato ad allenarla inserendo i dati, così facendo hanno imparato quasi senza accorgersene uno dei grandi classici della letteratura italiana e contemporaneamente si sono loro stessi allenati a migliorare sempre più le richieste, con il giusto “prompt”, all’Intelligenza Artificiale.

L’istituto innovativo

La scuola lombarda ospita oltre 1200 studenti e studentesse, in 49 classi, che seguono corsi di Chimica; elettronica, Meccanica, Informatica e Telecomunicazioni. A giugno 2024 è stata nominata tra le prime dieci scuole del “World’s Best School Prizes 2024”, uno dei premi più prestigiosi a livello internazionale nell’ambito dell’educazione, per la categoria innovazione. L’iniziativa nasce da T4 Education, una piattaforma che ha l’obiettivo di sostenere comunità, presidi, insegnanti che hanno dimostrato una esemplare capacità di “fare scuola”.

La scuola non è nuova all’apertura a progetti altamente innovativi. Già dallo scorso anno scolastico, da gennaio 2024, il tecnico di Dalmine ha adottato un’intelligenza artificiale, con il softwareavanzato denominato Martha. Questo strumento innovativo, sviluppato da “The European House – Ambrosetti “, primo Tink Tank in Italia, ha posto “Marconi” come leader nazionale in questo progetto. Martha opera attraverso una batteria di test e analisi, progettati per decifrare e valorizzare le inclinazioni e le abilità degli studenti, facilitando l’identificazione di percorsi di studio e carriera adatti alle loro uniche capacità e interessi, secondo l’ispirazione data dalla teoria dell’intelligenza di Howard Gardner. Dopo aver completato Martha, gli studenti hanno utilizzato “Klara “, un’app innovativa progettata per sviluppare ulteriormente le loro competenze in modo personalizzato.

La scuola sarà ospite domenica 22 della trasmissione Report su Rai 3, per presentare l’iniziativa della sperimentazione nell’uso dell’Intelligenza Artificiale come compagna di classe.