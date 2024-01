Lite tra due docenti che si affrontano nei bagni, i genitori delusi non mandano i figli a scuola: “Dovrebbero essere esempi”

Un fatto che ha dell’incredibile. In una scuola elementare della provincia di Caserta, secondo quanto riportato da Il Mattino, è scoppiata una lite tra due insegnanti, che si sono affrontate poi all’interno dei bagni dell’istituto. Inutile dire che la vicenda sta destando molto clamore.

Le due prima hanno avuto un acceso confronto davanti agli studenti, poi nei servizi igienici, provocando sconcerto ed incredulità tra i colleghi ed il personale amministrativo in servizio. Il giorno seguente i genitori, a conoscenza dei fatti, hanno deciso di non accompagnare i figli a scuola, in attesa di provvedimenti da parte della dirigenza. Aule e corridoi del plesso scolastico sono rimasti infatti vuoti.

Avviate indagini

Gli insegnanti, invece, hanno svolto regolarmente la loro giornata di lavoro. Non le due maestre coinvolte nella furibonda lite, che ha costretto i carabinieri ad un celere intervento, insieme al personale del 118. Sul caso stanno indagando i militari, che hanno raccolto varie testimonianze. Nonostante l’arrivo delle ambulanze, le due docenti non hanno avuto bisogno del ricovero ospedaliero. Sono state solo medicate e refertate.

Le due docenti, una delle quali di sostegno, sono cinquantenni. La dirigente scolastica ha avviato un’istruttoria per verificare fatti e responsabilità. All’esito, sarà trasmessa all’Ambito territoriale di Caserta una dettagliata relazione che determinerà l’applicazione, o meno, di sanzioni a carico delle insegnanti coinvolte.

Ci sarebbero state schermaglie da tempo

I genitori hanno commentato: “Non riesco a sentirmi tranquilla al pensiero che i bambini possano nuovamente ritrovarsi al cospetto di episodi del genere – ha evidenziato una mamma – che vedono incredibilmente coinvolte due docenti. Le insegnanti dovrebbero essere per gli alunni esempi da seguire, ma in questo caso sono state invece protagoniste in negativo di un fatto sconcertante”.

Alcune schermaglie, in realtà, già si erano palesate nei giorni scorsi, sempre all’interno dell’edificio scolastico. Nell’ambiente, sono trapelate indiscrezioni circa il comportamento molto provocatorio di una delle due insegnanti anche nei confronti di altre colleghe.

Lite tra studenti, interviene la docente e viene ferita

Di solito episodi del genere vedono protagonisti gli studenti. Qualche mese fa ci sono stati attimi di paura in un istituto di Vicenza: qui ci sarebbe stato un grosso diverbio tra uno studente e una docente, terminato male. L’insegnante è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso e forse denuncerà l’alunno, che in passato ha già dato problemi a causa del suo comportamento.

Questo quanto scrivono vari giornali locali come L’Arena. La docente ha riportato la frattura di una mano: il ragazzo gliel’avrebbe chiusa, a quanto pare intenzionalmente, dopo una discussione accesa, in una porta della scuola, portandola in ospedale. Ancora, in ogni caso, i risvolti della vicenda sono tutti da chiarire.

A quanto pare l’alunno segue da tempo un percorso educativo specifico, anche con il coinvolgimento della famiglia, che pareva dare buoni esiti e che sarà portato avanti. Dopo quanto avvenuto, l’insegnante starebbe seriamente pensando di fare un passo in più, sporgendo denuncia.