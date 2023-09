Lo stato matricolare del dipendente della scuola, cos’è e a cosa serve

Ogni dipendente può richiedere alla segreteria scolastica copia del proprio stato matricolare residente su portale SIDI.

In particolare, sarebbe buona norma, soprattutto per i dipendenti che si avvicinano alla pensione, richiedere all’ufficio di segreteria della propria scuola copia della stampa dello stato matricolare, per verificare che i dati contenuti negli archivi del SIDI siano completi, corretti e contengano tutti i servizi che riguardano il rapporto di lavoro instaurato con il dipendente.

Cos’è lo stato matricolare

Lo stato matricolare è un documento sintetico che contiene tutti i dati significativi della carriera giuridica ed economica dei dipendenti e viene alimentato nel corso del rapporto di lavoro dai procedimenti amministrativi che li riguardano.

Lo stato matricolare risiede nel portale SIDI del M.I.M., vi possono accedere gli addetti delle segreterie scolastiche e degli A.T.

Per il personale scolastico si possono visualizzare e/o stampare i dati anagrafici, lo stato di famiglia, la nomina in ruolo, con gli estremi di registrazione e la decorrenza giuridica ed economica e i relativi servizi, , i contratti di lavoro, i servizi non di ruolo, le assenze, le posizioni di Stato (comandi – distacchi), i servizi pregressi riportati nella dichiarazione dei servizi, i dati relativi al riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini dell’inquadramento e della carriera, i servizi riscatti e quelli ricongiunti, le assegnazione di sede; i trasferimenti, le utilizzazioni, il part-time, le cessazioni, i comandi i distacchi.

A cosa serve

Lo stato matricolare è visualizzato/utilizzato anche dall’INPS per quanto riguarda i servizi scolastici ai fini pensionistici; pertanto, l’omessa indicazione di alcuni periodi lavorativi può comportare errori nella definizione delle pratiche di riscatto e ricongiunzione da parte dell’Ente e nel calcolo dell’anzianità contributiva.