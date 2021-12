L’obbligo vaccinale scuola funziona. Speranza: negli ultimi giorni crescita di prime dosi

Il Ministro della salute Roberto Speranza risponde in Parlamento sulla campagna vaccinale: “Siamo arrivati a oltre 96 milioni di dosi somministrate in poco più di 11 mesi, risultati incoraggianti – afferma il ministro -. Le prime dosi sono all’87%, il ciclo completo all’84%. Anche negli ultimi giorni c’è stata una crescita delle prime dosi, segno che l’obbligo vaccinale produce i suoi frutti”.

Intanto anche la campagna vaccinale sugli alunni 5-11 anni è ai nastri di partenza, dato che i contagi sono particolarmente elevati alla scuola primaria e dalla messa in sicurezza di queste classi dipende il sistema scuola in presenza. Peraltro le dosi pediatriche sono in arrivo. Il ministro Speranza, a riguardo, ha parlato dell’ultima decade di dicembre. L’ok al vaccino 5-11, in ogni caso – lo ricordiamo – è legato all’ok dell’Aifa, annunciato tra oggi e domani, che segue al via libera dell’Ema, già ufficializzato nei giorni scorsi.