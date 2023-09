Lotta alla dispersione: più sanzioni ai genitori

Secondo quanto si legge sulle pagine delle varie agenzie e dopo la visita della premier Giorgia Meloni a Caivano, il governo dovrebbe inserire nel pacchetto sicurezza, che verrà discusso nella riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, una serie di norme contro la dispersione scolastica.

Secondo l’odg, il pre-Cdm, in vista del Cdm di giovedì 7 settembre, esaminerà il dl recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese” e un dl con il pacchetto sicurezza post Caivano con “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile”.

Si dovrebbe trattare, come già detto, di una serie di norme contro la dispersione scolastica, che dovrebbero prevedere anche un inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori che non mandano i loro figli a scuola.

Una stretta sulla dispersione e gli abbandoni , del resto, era stata annunciata dalla stessa premier Giorgia Meloni durante la sua visita a Caivano.

Tuttavia se non si procede in questi luoghi affermando la sacralità del lavoro e il diritto alla casa, nel senso di un alloggio e un lavoro dignitosi che possa dare decoro alla persona, difficilmente livelli così alti di dispersione potranno essere ridotti.