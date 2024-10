Musica a scuola con i dispositivi ODLA per favorire l’inclusione e contrastare la dispersione scolastica

Negli ultimi anni, il panorama tecnologico ha visto l’introduzione di numerose innovazioni volte a rendere la didattica più inclusiva e accessibile a tutti gli studenti. Tra queste, spicca ODLA, un hardware innovativo con pentagramma in rilievo che favorisce la scrittura digitale della musica in modo intuitivo e accessibile.

ODLA non è solo uno strumento per compositori, ma rappresenta una vera e propria rivoluzione nell’ambito dell’educazione musicale inclusiva, soprattutto per studenti con disabilità visive e disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Questo strumento ha un impatto significativo nella lotta contro la dispersione scolastica, promuovendo un approccio didattico più accessibile e personalizzato.

Cos’è ODLA e come trovarla su MePA?

ODLA è un dispositivo innovativo che utilizza un pentagramma tattile in rilievo e cliccabile per rendere la scrittura musicale accessibile a tutti. Grazie alla sua interfaccia ergonomica, permette di comporre, leggere e modificare spartiti musicali in modo semplice e intuitivo, offrendo così un’opportunità concreta ai giovani studenti di partecipare attivamente al mondo della scrittura musicale utilizzando il linguaggio tradizionale che si basa sul Pentagramma, ma in modo innovativo e accessibile a tutti gli alunni, con e senza Bisogni Educativi Speciali.

Il Pentagramma in Rilievo è progettato per essere percepito con il tatto, rendendo possibile l’interazione con le note musicali attraverso il contatto diretto. Un sistema di feedback sonoro aiuta l’utente a identificare le note scritte o modificate, facilitando il processo di apprendimento e composizione. Questo rende ODLA particolarmente adatto per studenti non vedenti e ipovedenti che, anche con il supporto della Guida Vocale del dispositivo, possono finalmente accedere a strumenti di scrittura musicale in completa autonomia e utilizzando lo stesso linguaggio dei loro compagni.

I dispositivi ODLA sono facilmente reperibili sulla piattaforma MePA per la pubblica amministrazione.

Una volta nel portale MePA, basterà digitare “ODLAgv” oppure “ODLAst” come codici prodotto e si potrà scegliere tra la versione del dispositivo con GUIDA VOCALE consigliabile per alunne/i con Disabilità Visiva, DSA, ADHD o disturbi legati a fattori socio-economici, linguistici o culturali, e la versione STANDARD senza Guida Vocale.

Inclusività e musica nelle scuole

Uno degli aspetti più innovativi di ODLA è la sua capacità di favorire l’inclusione nelle scuole.

La musica è una materia fondamentale nell’educazione, in quanto sviluppa creatività, senso critico e competenze trasversali. Tuttavia, per molti studenti con disabilità visive o DSA, l’accesso allo studio della musica tradizionale può risultare difficile a causa della complessità di leggere e scrivere spartiti. ODLA risolve questo problema, creando un ambiente di apprendimento che mette tutti gli studenti sullo stesso piano, indipendentemente dalle loro capacità visive o cognitive.

Gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, come la dislessia o la discalculia, spesso trovano difficile interpretare la simbologia musicale. Grazie al supporto tattile e al feedback della Guida Vocale, ODLA semplifica il processo di comprensione e scrittura delle note, offrendo un’esperienza sensoriale più completa che aiuta a superare le difficoltà di lettura e scrittura tradizionali. Ciò permette anche a studenti con DSA di approcciarsi alla musica in maniera più intuitiva e partecipativa, aumentando la loro autostima e il senso di inclusione all’interno del gruppo classe.

Lotta contro la dispersione scolastica

L’inclusione e l’accessibilità non sono solo parole chiave per una didattica più equa, ma sono anche strumenti efficaci nella lotta contro la dispersione scolastica.

Molti studenti abbandonano il percorso scolastico a causa di difficoltà che li fanno sentire esclusi o non compresi. ODLA, con la sua natura inclusiva, si pone come una risorsa importante per motivare gli studenti a continuare il loro percorso di studi, coinvolgendoli attivamente nel processo di apprendimento musicale.

La musica, infatti, è un potente veicolo espressivo e un motore di integrazione sociale. Offrire agli studenti la possibilità di scrivere e leggere musica, indipendentemente dalle loro capacità visive o cognitive, significa dare loro uno strumento di espressione che può rafforzare il loro senso di appartenenza alla comunità scolastica. ODLA contribuisce a creare un ambiente educativo in cui tutti possono sentirsi valorizzati e supportati, riducendo così il rischio di esclusione e abbandono.

Inclusione per non vedenti e ipovedenti

Per gli studenti non vedenti, l’accesso alla musica è spesso limitato a strumenti speciali, come la notazione Braille musicale, che tuttavia richiede un apprendimento complesso e non sempre è disponibile nelle scuole. ODLA semplifica questo processo offrendo una soluzione che non solo consente di leggere la musica attraverso il tatto, ma anche di comporla in modo indipendente. Il pentagramma in rilievo, il feedback sonoro e la Guida Vocale di ODLA eliminano molte delle barriere che storicamente hanno impedito agli studenti non vedenti di accedere alla scrittura musicale.

ODLA rappresenta un esempio concreto di come la tecnologia possa migliorare l’accessibilità e l’inclusione nel campo dell’educazione musicale. Con il suo approccio innovativo, questo dispositivo ha il potenziale di offrire un nuovo modo per insegnare la musica nelle scuole, garantendo che nessuno venga lasciato indietro.

Inclusione, accessibilità e lotta alla dispersione scolastica trovano in ODLA un alleato prezioso, offrendo a tutti gli studenti la possibilità di esprimere il proprio potenziale creativo attraverso la musica.

ODLA è disponibile per tutti gli istituti scolastici italiani sul portale MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

Clicca qui per scoprire come trovare ODLA sul MePA.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO