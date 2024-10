Luciana Littizzetto sull’educazione dei figli: “Si è portati a dare regole, e invece bisogna lasciare che camminino loro”

La comica Luciana Littizzetto, al timone insieme a Fabio Fazio nel programma, ora sul Nove, “Che Tempo Che Fa“, ha parlato recentemente di educazione dei figli ai microfoni de La Repubblica. Ecco le parole dell’ex insegnante, che tra poco compirà sessant’anni.

Ecco le parole di Littizzetto, madre di tre figli in affido: “Per educazione, sei portata a dare regole e percorsi, e invece bisogna lasciare che camminino loro. Poi devi maneggiarli con cura, sono come la pasta frolla, e capire quale sia la loro natura per fare i camminamenti. I figli sono uno diverso dall’altro. Magari prendono una strada che non comprendi e ti fanno soffrire, e lo devi accettare”.

Littizzetto, gli inizi da docente e il problema dell’autorevolezza

Qualche tempo fa la comica ha raccontato alcuni aneddoti sui suoi inizi da docente: “All’inizio non è stato facile. All’epoca i ragazzi potevano rimanere alle medie fino a 16 anni. Io ne avevo appena compiuti 18, ero quasi una coetanea. C’era un problema di autorevolezza. ‘Franco hai portato il flauto?’. ‘Quello di plastica no’, e tutti giù a ridere”.

“Sono riuscita a conquistare autorevolezza con l’aiuto delle insegnanti più grandi di me. Persone eccezionali che erano in quella scuola perché l’avevano scelto, quasi una missione. E mi sono trovata bene anch’io. Ho capito che dovevo prepararmi molto prima della lezione per essere pronta a fronteggiare ogni situazione. I miei mi dicevano di smettere ma io non volevo pesare sul bilancio familiare. Alla fine ho imparato a insegnare”, ha aggiunto, con parole di riguardo verso le sue colleghe.

Come si passa dalla cattedra al palcoscenico? Ecco la risposta di Littizzetto: “Eh ci sono dei punti in comune. In fondo anche nel mestiere dell’insegnante c’è una parte di show”.