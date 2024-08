Ma è così che si calcola il punteggio di chi partecipa al concorso per DS?

La vicenda relativa alla valutazione dei titoli nel concorso riservato per dirigenti scolastici (D.M.

107/2023), che in questi giorni è al centro di un intenso dibattito mediatico, mi induce a fare

qualche riflessione e una richiesta al Ministro dell’Istruzione e del Merito, prof. Giuseppe

Valditara.



La valutazione dei titoli, di cui alla Tabella A del D.M. 138/2017, prevista in occasione della

procedura ordinaria dello stesso anno, era chiaramente indicata dal comma 1, dell’art. 12 del

menzionato D.M. 138/2017: “Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la

valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari

rispettivamente a 100, 100 e 30 punti”.



Si tratta, infatti, del punteggio delle due prove d’esame, scritta e orale, espresso in centesimi, con

l’aggiunta della valutazione dei titoli, i quali finivano per incidere sul punteggio complessivo per un

massimo del 15%, vale a dire 30 punti su 200 (il primo candidato in graduatoria, infatti, ha

riportato un punteggio di 224).



Oggi il MIM, salvo ripensamenti dell’ultima ora, ritiene sia legittimo applicare senza alcun

adattamento la Tabella A allegata al D.M. del 2017 alla procedura concorsuale riservata del 2023, il

cui punteggio è definito in decimi, il che significa che i titoli incidono sul merito in misura pari al

300%. Dal 15% di incidenza del vecchio concorso, i titoli passano, in barba al merito, al 300%.

Ciò appare abnorme e, quindi, profondamente ingiusto, soprattutto se si considera il modo in cui

si possono acquisire i titoli nel “market” della formazione online del nostro Paese, senza che

nessuno muova un dito per porre un argine a questa vergogna.



Un esempio numerico renderà meglio l’idea:

Il candidato A, privo di titoli, risponde correttamente a 100 quesiti su 100 (eccellente nella

prova d’esame) e ottiene 10 punti complessivi;

prova d’esame) e ottiene 10 punti complessivi; Il candidato B, con 30 punti di titoli, risponde a 60 quesiti su 100 (sufficiente nella prova

d’esame) però ottiene un punteggio complessivo di 36.

Il candidato A finisce in coda alla graduatoria finale e il candidato B, appena sufficiente, figura nei

primissimi posti.

Non mi soffermo, volutamente, sull’illogicità e l’irragionevolezza di tale modus operandi: è

talmente evidente che ogni altra considerazione risulterebbe superflua; così come non mi

soffermo sul palese contrasto con l’art. 8 del D.P.R. 487/94 (Per i titoli non può essere attribuito un

punteggio complessivo superiore a 10/30) che ha trovato numerosi riscontri, anche recenti, in

diversi pronunciamenti dei TAR e del Consiglio di Stato.

Desidero però fare una considerazione di carattere generale partendo dal presupposto che gli

organi di indirizzo e quelli di gestione – che in questi giorni, con ruoli diversi, sono chiamati ad

affrontare la problematica sopra descritta – stiano operando in assoluta buona fede.

Dinanzi a quello che sta accadendo non è possibile affermare che si stia dando attuazione alla

volontà del Parlamento. Non credo, infatti, che il Legislatore, quando ha approvato la norma da cui

tutto origina (articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, della legge 14/2023), avesse in

mente di determinare degli esiti concorsuali palesemente iniqui e ingiusti, che rischiano di

infliggere un colpo mortale al merito. Nella norma “madre”, infatti, non si fa alcun accenno alla

tabella di valutazione dei titoli di cui al D.M. 138/2017, ma si prevede semplicemente una

valutazione in decimi delle prove concorsuali. Tale problematica andava affrontata con norma

secondaria, che avrebbe dovuto disporre un adattamento della Tabella A del 2017 stabilendo un

limite del 15% all’incidenza del punteggio originato dai titoli rispetto a quello derivante dalle prove

d’esame, così com’era previsto nella procedura del 2017.

Sono convinto che si sia trattato di un disguido, un errore, sicuramente non voluto, ma che c’è,

esiste e a cui va posto rimedio.

Per tali ragioni chiedo al Ministro dell’Istruzione e del Merito, prof. Giuseppe Valditara, di

utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per impedire, anche posticipando l’immissione in

ruolo dei nuovi dirigenti, che tutto questo diventi realtà. Questa storia, se non affrontata in modo

tempestivo e incisivo, oltre ad alimentare un nuovo contenzioso, rischia di superare, in termini di

clamore, le polemiche generate dalla vecchia procedura a cui – coraggiosamente e con alto senso

del dovere – Parlamento e Governo intendevano porre rimedio.

Giuseppe Iaconis