Mad, ecco perché fare istanza tutto l’anno, specie per le discipline tecniche

I dirigenti scolastici sono sempre in cerca di candidati supplenti, in particolar modo nelle province del nord Italia e soprattutto per quanto riguarda le discipline tecniche e matematiche, al punto che qualche capo di istituto si trova costretto a rivolgersi a Facebook per spingere la candidature. Il 26 ottobre scorso, ad esempio, il dirigente scolastico dell’Istituto Nautico Colombo di Camogli, Paolo Fasce, si è piegato alle logiche del social per reclutare il personale scolastico necessario.

“La presente quale gesto di disperazione in quanto sono alla disperata ricerca di un(‘)insegnante di elettrotecnica (per 18 o per 12 ore o, eventualmente, per 9 ore) e di un* di informatica (per 9 ore)”. Scriveva così su Facebook. E proseguiva ricorrendo a una prosa accattivante, da guida turistica: “Faccio notare che informatica è insegnata solo nelle classi prime. Elettrotecnica è invece nell’indirizzo di logistica e di coperta. In entrambi i casi il posto di lavoro si trova a Camogli, ridente cittadina del Golfo Paradiso (che se si chiama così, un motivo ci sarà) nel levante genovese”. Peraltro – aggiunge – “La scuola si trova a 3 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria”.

Quindi, per offrire massima disponibilità agli eventuali pretendenti, scrive: “Per il primo caso servono laureati in ingegneria elettrotecnica, elettrica o elettronica o laureati in fisica (forse anche altri che mi sfuggono, ma non farmacia…). Per il secondo servono laureati in ingegneria informatica o elettronica, laureati in informatica, ma hanno accesso alla classe di concorso anche laureati in matematica e affini. Le due cattedre potrebbero essere accorpate (9 di elettrotecnica e 9 di informatica) se trovassi un ingegnere elettronico che preferisse questo mix. Al momento i ragazzi e le ragazze sono seguiti per due terzi del quadro orario dagli/dalle insegnanti tecnico pratic* di queste materie, ma occorre che trovi il docente teorico! Prego eventuali interessat* (aventi titolo) di contattarmi con urgenza. Grazie”.

La Mad

Ecco perché l’istanza di messa a disposizione, comunemente detta Mad, per le classi di concorso STEM è particolarmente utile. La carenza di personale in questi ambiti è praticamente strutturale e persiste durante tutto l’arco dell’anno scolastico.

Cosa aspetti dunque?

Non perdere l’occasione di maturare punteggio e lavorare dove hai sempre desiderato: invia ora la tua MAD in modo che gli istituti di interesse possano convocarti nel momento più opportuno. Non lasciare alcunché di intentato: candidati massivamente in tutte le scuole di Italia di interesse come docente, educatore e personale ATA. Prova gratuitamente e senza impegno la piattaforma MAD Online® che ti permette di inviare la tua MAD personalizzata ad hoc per ogni scuola statale ed oltre 10.000 paritarie in

Italia. Avrai certezza che la tua candidatura sia giunta a destinazione perché è l’unica piattaforma che ti permette di inviare in autonomia utilizzando la tua PEC personale. Se non ne disponi, potrai utilizzare quella di sistema!

E per tutte le scuole che non accettano più la candidatura tramite i canali tradizionali?

Su www.messa-a-disposizione.it trovi tutte le informazioni utili per redigere in maniera corretta e professionale la tua candidatura.

MAD Online® è l’unico servizio italiano che ti permette di provare gratuitamente quanto offre per 15 giorni e per generare fino a 10 candidature.

Se sarai soddisfatto della tua prova, potrai scegliere se abbonarti: con un investimento di poche decine di euro potrai inviare le tue domande in tutte le scuole d’Italia statali, oltre 10.000 paritarie e le scuole italiane all’estero per l’intero anno scolastico sia per il sostegno che per le tue classi di concorso e posti ATA.

Puoi contattare lo staff di Scuola Web Italia, la società che ha ideato la piattaforma, per avere assistenza tramite chat, telefono, e-mail e gruppo Facebook.

Iscriviti gratuitamente e senza impegno su www.messa-a-disposizione.it , la piattaforma più economica, sicura e trasparente, e candidati in tutte le scuole di tuo interesse: il servizio include anche ARGO MAD e NUVOLA MAD. Senza costi aggiuntivi, potrai raggiungere con un click tutte le scuole che hanno scelto di acquisire le domande con il sistema Argo e Nuvola.

Per risolvere il problema delle scuole che non accettano più le domande tramite posta elettronica, ma vogliono l’inserimento della mad in un proprio form, Scuola Web Italia, ha inoltre ideato e realizzato la piattaforma www.madformscuola.it. Un servizio innovativo che ti permetterà di risparmiare tantissimo tempo: con MAD Form Scuola infatti, un operatore provvederà ad inserire la tua candidatura sui vari moduli delle scuole. Richiedi gratuitamente e senza vincoli uno o più preventivi per ricoprire le zone di tuo interesse.

Con MAD Online® e MAD Form Scuola avrai la certezza di esserti candidato in tutte le scuole presenti nelle province che ti interessano. Cosa aspetti? Una scuola potrebbe essere alla tua ricerca!

Pubbliredazionale