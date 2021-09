“Mad for science”, concorso per studenti: montepremi di 177.500 euro

Parte la 6ª edizione del concorso nazionale ‘Mad for Science’, rivolto ai licei scientifici, classici e agli Itis dell’intero territorio nazionale italiano (statali e paritari), già dotati di un biolaboratorio o laboratorio di Scienze.

Ad annunciare la pubblicazione del bando la Fondazione DiaSorin che invita le scuole a sviluppare progetti coerenti con il tema “One health” o “Salute sistemica”, ovvero il riconoscimento del fatto che la salute degli esseri umani è strettamente legata a quella degli animali e dell’ambiente.

Spiega Francesca Pasinelli, presidente della Fondazione DiaSorin: “Dopo aver dedicato gli ultimi tre anni del progetto alla riflessione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu, che ha portato complessivamente a 375 progetti proposti e a 9 vincitori a partire dall’anno scolastico 2021-2022 abbracciamo un tema fondamentale, tornato prepotentemente di attualità in occasione dell’attuale pandemia”,

Per partecipare al concorso ogni istituto scolastico dovrà seguire le istruzioni di candidatura presenti sul sito www.madforscience.fondazionediasorin.it e inviare la propria idea progettuale entro il 3 dicembre 2021.

Il montepremi complessivo del concorso è pari a 177.500 euro: il primo istituto scolastico classificato verrà premiato con l’implementazione del biolaboratorio per un valore massimo di 75mila euro, mentre il secondo classificato per un importo massimo di 37.500 euro.

La giuria conferirà anche il Premio Comunicazione al team che saprà divulgare meglio il proprio progetto, dimostrando sia competenze scientifiche sia capacità di parlare in pubblico.

Il premio consiste nell’assegnazione di 15mila euro per l’acquisto di materiale vario da laboratorio. La Fondazione DiaSorin ha, inoltre, istituito il Premio Finalisti, del valore di 10mila euro, destinato ai team arrivati in finale ma non vincitori dei premi sopra descritti.

A partire dall’edizione 2021/22 e per il prossimo triennio, inoltre, ‘Mad for Science’ è riconosciuto come ‘Progetto di valorizzazione delle eccellenze’ dal ministero dell’Istruzione per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Finora il progetto ha coinvolto più di 1800 studenti e quasi 400 insegnanti.

Notizie più dettagliate al portale: ww.madforscience.fondazionediasorin.it