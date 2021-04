MAD personale Ata per i bisogni della scuola d’estate

La scuola in estate verrà trasformata in un centro estivo di accoglienza per bambini e ragazzi che volessero praticare sport o frequentare corsi di lingua, informatica, teatro, musica, arte, scienze, tecnologia e teatro. È l’idea che sta prendendo corpo nel governo Draghi. Ne hanno parlato giovedì 15 aprile i ministri Bianchi, Gelmini e Bonetti con i rappresentanti dei Comuni e delle Province, insieme alla neo sottosegretaria con delega allo sport, Valentina Vezzali.

Le scuole, insomma, potrebbero avere bisogno di personale Ata da impiegare nei mesi di giugno, luglio, agosto, per tenere aperte le porte degli istituti.

La Messa a Disposizione (MAD), candidatura spontanea presentata dall’aspirante supplente, docente o ATA, direttamente alla scuola, senza passare dalle graduatorie, sarebbe dunque uno strumento di reclutamento utile anche in emergenza sanitaria.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook

Decreto Sostegni

I fondi cui le scuole attingeranno per pagare questo personale aggiuntivo, non mancheranno.

Le attività estive verranno messe in piedi con i fondi del Decreto Sostegni (vale a dire il D.L. 22 marzo 2021, n. 41), che mette a disposizione delle scuole 150 milioni di euro per l’ampliamento dell’offerta formativa, in termini di:

offerta formativa extracurricolare

recupero delle competenze di base

consolidamento delle discipline

promozione di attività per il recupero della socialità

anche nel periodo tra la fine delle lezioni dell’a.s. 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’a.s. 2021/2022.

Domanda di Messa a disposizione

Su www.messa-a-disposizione.it trovi tutte le informazioni utili per redigere in maniera corretta e professionale la tua candidatura.

MAD Online® è l’unico servizio italiano che ti permette di provare gratuitamente quanto offre per 15 giorni e per generare fino a 10 candidature.

Se sarai soddisfatto della tua prova, potrai scegliere se abbonarti: con un investimento di poche decine di euro potrai inviare le tue domande in tutte le scuole d’Italia statali, oltre 10.000 paritarie e le scuole italiane all’estero per l’intero anno scolastico sia per il sostegno che per le tue classi di concorso e posti ATA.

Puoi contattare lo staff di Scuola Web Italia, la società che ha ideato la piattaforma, per avere assistenza tramite chat, telefono, e-mail e gruppo Facebook.

Iscriviti gratuitamente e senza impegno su www.messa-a-disposizione.it , la piattaforma più economica, sicura e trasparente, e candidati in tutte le scuole di tuo interesse: il servizio include anche ARGO MAD. Senza costi aggiuntivi, potrai raggiungere con un click tutte le scuole che hanno scelto di acquisire le domande con il sistema Argo.

Per risolvere il problema delle scuole che non accettano più le domande tramite posta elettronica, ma vogliono l’inserimento della mad in un proprio form, Scuola Web Italia, ha inoltre ideato e realizzato la piattaforma www.madformscuola.it. Un servizio innovativo che ti permetterà di risparmiare tantissimo tempo: con MAD Form Scuola infatti, un operatore provvederà ad inserire la tua candidatura sui vari moduli delle scuole. Richiedi gratuitamente e senza vincoli uno o più preventivi per ricoprire le zone di tuo interesse.

Con MAD Online® e MAD Form Scuola avrai la certezza di esserti candidato in tutte le scuole presenti nelle province che ti interessano. Cosa aspetti? Una scuola potrebbe essere alla tua ricerca!

Pubbliredazionale