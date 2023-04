Maker Faire Rome 2023, presentazione dei progetti innovativi entro il 31 maggio

Torna anche quest’anno Maker Faire Rome, la manifestazione europea, giunta all’XI edizione, dedicata all’innovazione, alla creatività e al saper fare.

L’evento si terrà a Roma dal 20 al 22 ottobre 2023 e dedicherà uno spazio ai progetti innovativi ideati dalle scuole e dagli studenti.

Gli Istituti scolastici superiori di secondo grado che vorranno presentare la propria candidatura potranno partecipare alla Call for Schools entro e non oltre le ore 23:59 del 31 maggio 2023.

Nello specifico la “Call for Schools 2023” https://makerfairerome.eu/it/call-for-schools/ promuove l’innovazione tra gli istituti scolastici, attraverso la diffusione della cultura digitale e lo sviluppo dell’imprenditorialità individuale e collettiva, premiando i progetti ritenuti più meritevoli.

La partecipazione è gratuita.

Per ogni Istituto, non romano, che parteciperà in presenza, è previsto il rimborso, post evento, di una parte delle spese di viaggio e alloggio per partecipare alla manifestazione. L’importo omnicomprensivo massimo rimborsabile è pari a € 700,00 a Istituto.

Per gli istituti selezionati attraverso la Call for Schools, la partecipazione all’Evento è riconosciuta come attività valida per i Percorsi per Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).