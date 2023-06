Malore in una scuola primaria per una donna: soccorsa immediatamente da un’ambulanza

Sono gli ultimi giorni di scuola per gli studenti d’Italia. In alcune regioni la pausa estiva è già iniziata, in altre manca ancora poco. E fino alla fine arrivano notizie preoccupanti. Questa mattina, mercoledì 7 giugno, poco dopo le 8.30, in una scuola primaria di Monteverdi una donna di 29 anni, non ancora specificato se docente, mamma di qualche studente o collaboratrice scolastica, ha accusato un malore.

Come afferma La Provincia Cremona, immediati sono stati i soccorsi del posto che hanno dato aiuto alla giovane donna e l’hanno trasportato con un’ambulanza all’ospedale in codice giallo.